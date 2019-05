Il Barcellona guarda in casa Chievo: vuole i due fratelli Vignato

Il Barcellona mette gli occhi in casa Chievo: vuole i fratelli Vignato, il classe 2000 Emanuel e il classe 2004 Samuele. L'agente è in Spagna da ieri.

Dal al... , con biglietto di sola andata. I veronesi sono retrocessi in Serie B, ma dalla Catalogna si allungano gli occhi del mercato. I blaugrana vorrebbero infatti due gioiellini dei gialloblù.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', l campioni di in carica vorrebbero acquistare i fratelli Samuele ed Emanuel Vignato e portarli entrambi alla Masia già da quest'estate.

Emanuel Vignato, classe 2000, ha già esordito e segnato in e si è messo in luce in queste ultime partite, in cui Domenico Di Carlo gli ha dato fiducia. Meno celebre il classe 2004 Samuele, seguito da diversi club.

Il Barcellona starebbe però facendo sul serio per entrambi per acquistarli da subito. L'agente dei due fratelli Vignato si troverebbe infatti già in spagna da ieri per provare a chiudere il trasferimento.

La prima richiesta avanzata dal Chievo sarebbe stata di 8 milioni di Euro, ma è stata ritenuta eccessiva da parte del Barcellona, che non ha però intenzione di mollare la presa.