Barcellona vs Getafe: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona e Getafe CF scenderanno in campo il 10 ottobre 2026 alle 16:30 GMT (12:30 EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

La capolista ospita i resistenti Azulones

Il FC Barcelona torna allo Spotify Camp Nou per ospitare il Getafe CF nell'ottava giornata della stagione 2026/27 di Liga. Forte di un percorso netto in campionato prima della sosta internazionale di ottobre, il Barça punta a sfruttare il fattore campo per mantenere intatta la sua striscia vincente in vetta alla classifica. Per il Getafe, la trasferta in Catalogna dopo un necessario successo casalingo prima della sosta rappresenta un test enorme per il proprio assetto difensivo contro l'attacco più prolifico del campionato.

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Il trionfo blaugrana a Siviglia tiene viva la striscia

Il FC Barcelona arriva alla sfida di sabato in uno stato di forma brillante dopo aver conquistato una vittoria esterna per 3-1 contro il Siviglia al Ramón Sánchez-Pizjuán nella 7ª giornata, il 19 settembre. Il successo è arrivato dopo il dominante 7-2 casalingo contro il Racing de Santander e il 5-1 in Champions League contro il Feyenoord. Dopo aver raccolto il massimo, 21 punti, nelle prime sette partite di Liga, la squadra di Hansi Flick si presenta al weekend con enorme fiducia.

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La scintilla del Getafe prima della sosta: il gol di Azón stende il Málaga

Il Getafe arriva a Barcellona con fiducia dopo aver interrotto una striscia senza vittorie grazie al successo casalingo per 1-0 contro il Málaga CF nella 7ª giornata, il 20 settembre. L'attaccante Iván Azón ha colpito nel finale, all'85', assicurando tutti e tre i punti all'Estadio Coliseum. Il risultato ha aiutato la squadra di José Bordalás a risalire verso una tranquilla posizione di metà classifica dopo le sconfitte di misura contro Real Betis (1-0) e Osasuna (1-0) all'inizio di settembre.

Sfida al Camp Nou

Sul piano tattico, gli incroci tra queste due squadre mettono in mostra stili contrastanti: il pressing alto e il possesso fluido del Barcellona contro il blocco difensivo disciplinato e fisico del Getafe. Il Barça farà affidamento sui talenti creativi Lamine Yamal, Pedri e Raphinha per scardinare il blocco basso del Getafe e rifornire Robert Lewandowski. Allo stesso tempo, il Getafe si affiderà alla stabilità centrale garantita da Nemanja Gudelj e Djene Dakonam, provando a lanciare Enes Ünal e Iván Azón in rapidi contropiedi. Con punti pesanti in palio, la sfida di sabato promette grande spettacolo in Liga.

Notizie sulle squadre e rose

Il Barcellona deve fare a meno di diversi giocatori in vista di questa partita. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu ed Eric Garcia risultano tutti infortunati. Anche Raphinha figura tra gli assenti, anche se si è sottoposto ad accertamenti medici dopo un allarme infortunio durante la sosta internazionale ed è stato escluso un grave danno alla coscia, il che significa che il suo status potrebbe essere aggiornato più a ridosso del calcio d'inizio. Al momento non risultano squalifiche per la squadra di casa.

Il Getafe è privo di Christantus Uche, Juanmi, Kiko e Abdelkabir Abqar per infortunio. Non risultano squalifiche per la squadra ospite e gli aggiornamenti su entrambe le rose verranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

Il Barcellona ha vinto tutte le sue ultime cinque partite, ottenendo successi in quattro gare di Liga e una di Champions League. Nell'uscita più recente ha battuto il Siviglia 3-1 e in precedenza ha travolto il Racing Santander per 7-2. Nel corso di queste cinque partite ha segnato 20 gol e ne ha subiti sette, a conferma di una squadra in forma dominante dal punto di vista offensivo.

Le ultime cinque partite del Getafe hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato un sofferto 1-0 contro il Malaga, anche se ha perso sia contro il Real Betis sia contro l'Osasuna con lo stesso punteggio. Ha pareggiato 1-1 sia contro il Deportivo de A Coruna sia contro il Celta Vigo, segnando cinque gol e subendone quattro nell'arco delle cinque gare.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 2-0 del Barcellona in casa del Getafe nell'aprile 2026. Negli ultimi cinque precedenti in Liga, il Barcellona ne ha vinti quattro e ne ha pareggiato uno, mentre il Getafe non è ancora riuscito a ottenere una vittoria in questa serie. Il Barcellona ha segnato 11 gol in queste cinque partite e ne ha subiti soltanto due.