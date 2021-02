Autorete, rigore procurato e espulsione: Bednarek nella storia della Premier

Jan Bednarek è incappato un una ‘tripletta’ da incubo. Autorete, rigore procurato e rosso contro lo United, è nella storia della Premier.

Quella vissuta martedì sera da Jan Bednarek è stata probabilmente la serata più complicata della sua intera carriera.

Non solo infatti il suo Southampton è stato spazzato via dal Manchester United con un eloquente 9-0 in una sfida valida per il ventiduesimo turno di Premier League, ma lui è incappato in una prova così negativa da essersi addirittura meritato un posto nella storia del calcio inglese.

All’Old Trafford il difensore polacco è incappato in una ‘tripletta’ da incubo: ha realizzato un’autorete, ha procurato un calcio di rigore ed è stato anche espulso.

Nessuno nella storia della Premier League era riuscito a ‘fare tanto’ in un’unica partita.

Una serata ‘no’ in tutti i sensi per Jan Bednarek che tra l’altro è uno dei pilastri della retroguardia dei Saints.