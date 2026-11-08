Come vedere Atletico Madrid-Barcellona con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

L’Atletico Madrid ospita il Barcellona al Riyadh Air Metropolitano in una sfida di Liga che pesa molto ai vertici della classifica. Il Barcellona arriva da capolista, con l’Atletico secondo: una vittoria per una delle due squadre manderebbe un segnale chiaro nella corsa al titolo.

La squadra di Diego Simeone arriva alla sfida di domenica dopo la sconfitta per 0-2 contro il Bayern Monaco in Champions League, ma in campionato ha mostrato solidità, vincendo tre delle ultime quattro partite. Il Metropolitano resta un fortino e Simeone punterà sull’organizzazione difensiva della sua squadra per mettere in difficoltà l’attacco del Barcellona, in ottima forma.

Il Barcellona di Hansi Flick ha segnato sei gol al Deportivo Alaves lo scorso fine settimana e ha poi battuto l’Aston Villa per 3-0 in Champions League a metà settimana. La squadra gioca con fiducia ed è pericolosa in ogni zona del campo, con Lamine Yamal e Raphinha capaci di creare problemi a tutte le difese che affrontano.

Fuori dal campo, i rapporti tra i club si sono notevolmente distesi dopo un’estate turbolenta, dominata dalla vicenda del trasferimento di Julian Alvarez. Il presidente del Barcellona Joan Laporta guiderà una delegazione a Madrid domenica e i dirigenti dei due club pranzeranno insieme prima della partita, in un gesto pubblico che testimonia il ristabilirsi dei rapporti.

La lista degli infortunati del Barcellona aggiunge un elemento di incertezza. Jules Kounde, Dani Olmo e Rodri sono tutti indisponibili, costringendo Flick a rivedere le proprie opzioni, mentre all’Atletico mancherà Cristian Romero in difesa.

È una partita che potrebbe incidere in modo significativo sulla corsa al titolo. L’allenatore del Real Madrid Jose Mourinho ha già ammesso di volere che entrambe le squadre perdano punti: basta questo a chiarire la posta in palio.

Per sapere come vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta, scorri in basso per trovare le informazioni sul canale TV e sullo streaming.

Le opzioni per seguire Atletico Madrid-Barcellona in diretta streaming sono elencate qui sotto. Se ti trovi fuori dalla tua regione di residenza e hai bisogno di accedere al tuo servizio di streaming preferito, puoi farlo tramite ExpressVPN.

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