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Come guardare Athletic Bilbao-Real Sociedad con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 15:00 San Mames

L’Athletic Bilbao ospita la Real Sociedad al San Mames di Bilbao in uno dei derby più sentiti dei Paesi Baschi nella Liga.

L’Athletic arriva a questa sfida in discreta forma in campionato, dopo aver segnato quattro goal al Getafe senza subirne nell’ultima partita. Nico Williams, che di recente ha legato il proprio futuro al club firmando un contratto fino al 2035, è al centro di tutte le iniziative offensive della squadra di Edin Terzic.

La Real Sociedad si presenta alla partita al quinto posto nella Liga, tre posizioni e qualche punto sopra l’Athletic, ottavo. La squadra di Pellegrino Matarazzo ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e arriva all’appuntamento con grande fiducia.

Gli ospiti devono conciliare gli impegni di Europa League con quelli di campionato, un fattore che complica la gestione della rosa. Il recente 6-0 inflitto al Lillestroem dimostra che, quando serve, non mancano di incisività in attacco.

Per l’Athletic, giocare in casa al San Mames conta molto. Lo stadio è da tempo un fortino e, con Williams legato al club a lungo termine e la rosa rimasta sostanzialmente intatta, Terzic si aspetterà che la sua squadra imponga il proprio gioco fin dal fischio d’inizio.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come guardare in diretta questo derby della Liga.

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