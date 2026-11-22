Notizie sulla squadra
Probabili formazioni Atalanta - Inter
Formazione titolare
Allenatore
- M. Sarri
- C. Chivu
L'Atalanta deve fare a meno di Kossounou, Hien, Pompei, Gaetano, Raspadori, Kristensen e Bellanova per infortunio. Sarri dovrebbe schierare Carnesecchi in porta, con Scalvini, Kolasinac e Bernasconi in difesa; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere e Zalewski a centrocampo; Krstovic unica punta.
L'Inter recupera Thuram, che ha smaltito l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare gli impegni di Nations League con la Francia. Lautaro Martinez è tornato in gruppo ma partirà dalla panchina dopo oltre un mese di stop. Akanji è a rischio per un leggero affaticamento muscolare rimediato con la Svizzera e potrebbe lasciare spazio a Bisseck. Bonny e Stankovic sono indisponibili. La formazione probabile prevede Martinez in porta, con Carlos Augusto, Stones e Bastoni in difesa; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco a centrocampo; Esposito e Thuram in attacco.
Anteprima della partita Atalanta vs Inter
L'Atalanta ospita l'Inter alla New Balance Arena di Bergamo nel posticipo di Serie A di domenica 22 novembre. La sfida mette di fronte due squadre in momenti di forma molto diversi: i bergamaschi cercano continuità dopo un avvio di stagione deludente, mentre l'Inter vuole consolidare la seconda posizione in classifica.
L'Atalanta di Maurizio Sarri ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il successo esterno per 0-1 contro il Monza prima della sosta ha interrotto una serie negativa, ma i bergamaschi restano dodicesimi in classifica e devono fare i conti con un rendimento difensivo fragile: dieci gol subiti in cinque gare.
L'Inter, al contrario, arriva a Bergamo con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, i nerazzurri hanno risposto con il 3-0 al Feyenoord in Champions League e il 2-0 al Como in campionato. La squadra di Cristian Chivu è seconda in Serie A.
Il grande tema della vigilia è il ritorno di Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro si è fermato il 15 ottobre per una lesione ai flessori della coscia sinistra e ha saltato oltre un mese di partite. È tornato ad allenarsi in gruppo martedì 17 novembre e dovrebbe essere convocato, ma partirà quasi certamente dalla panchina. Marcus Thuram, che ha trascinato l'Inter in sua assenza, guiderà l'attacco dal primo minuto insieme a Francesco Pio Esposito.
In casa Atalanta, Krstovic è il riferimento offensivo intoccabile per Sarri. L'assenza di Bellanova e Raspadori, entrambi nella lista degli infortunati, riduce le opzioni sulle fasce e in attacco.
Per seguire la partita in diretta, le informazioni sui canali TV sono riportate di seguito.
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