L’Aston Villa torna in Premier, Grealish in campo con le scarpe rotte

E’ considerato uno dei migliori talenti espressi negli ultimi anni dal calcio inglese, ma recentemente si è guadagnato le luci della ribalta non per le sue eccellenti qualità tecniche, ma per i suoi scarpini.

L’, dopo tre stagioni passate in Championship, è riuscito a guadagnarsi la promozione in Premier League superando per 2-1 il nella finale dei playoff, e chissà che dietro a questo storico risultato non ci sia una buona dose di fortuna regalata dalle scarpe di Jack Grealish.

Molti di coloro che hanno assistito alla partita, hanno notato come gli scarpini indossati dal centrocampista dei Villans fossero completamente distrutti, al limite dell’inutilizzabili.

Ma cosa ha portato Grealish ad indossare scarpe così malridotte nella partita più importante della stagione? La scaramanzia. A confermarlo è stato lo stesso giocatore dopo il triplice fischio finale.

“Sono stato costretto a fermarmi a causa di un infortunio e quando sono rientrato erano nuove di zecca. Da quel momento ho iniziato a segnare alcuni goal e a fare diversi assist e quindi ho iniziato a pensare che questi fossero i miei scarpini fortunati. Non potevo non indossarli”.

Le scarpe ‘magiche’ di Grealish hanno aiutato l’Aston Villa a tornare il Premier League, ma hanno evidentemente ‘chiesto in cambio’ un pegno. Durante la premiazione infatti, il talento inglese è stato colpito con il trofeo al volto dal compagno di squadra Chester, procurandosi un taglio al sopracciglio”.