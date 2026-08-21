Arsenal-Coventry City, anteprima della partita di Premier League

Premier League - Game Week 1 21 ago 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal-Coventry City inizierà venerdì 21 agosto 2026 alle 15:00 EDT e alle 20:00 BST.

I campioni in carica dell'Arsenal danno il via alla nuova stagione

L'Arsenal di Mikel Arteta inaugura la stagione 2026-27 sotto i riflettori del venerdì sera a Londra. L'avversaria è la neopromossa Coventry City, allenata da Frank Lampard.

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Cosa porta in dote la neopromossa Coventry?

La scorsa stagione il Coventry ha dominato il Championship, vincendo la divisione con ben 11 punti di vantaggio sull'Ipswich. È stata la squadra più prolifica (97 gol) e ha vantato anche la miglior difesa (45 reti subite), quindi la promozione nella massima serie rappresenta una conferma del lavoro del manager Frank Lampard e della sua squadra. Gli Sky Blues hanno inserito sei volti nuovi, alcuni dei quali con una preziosa esperienza in Premier League. L'olandese Gustavo Hamer torna per una seconda esperienza dopo tre stagioni con lo Sheffield United, mentre il centrocampista Frank Onyeka arriva a titolo definitivo dal Brentford dopo il prestito della scorsa stagione. Il Coventry ha anche speso £20m per l'ala francese Loum Tchaouna dal Burnley. È arrivato anche il difensore centrale svizzero Aurele Amenda dall'Eintracht Francoforte. Il centrocampista ghanese di 20 anni Caleb Yirenkyi ha firmato dal Nordsjaelland con un'operazione da £23,1m. Il portiere Carl Rushworth arriva dal Brighton con un affare da £22m.

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Cosa ha fatto l'Arsenal sul mercato?

I campioni hanno ingaggiato un giocatore già collaudato in Premier League come Bruno Guimaraes dal Newcastle. Il brasiliano di 28 anni arriva per una cifra che si dice sia di £75m ed è atteso subito come titolare fisso. Guimaraes è stato il miglior marcatore del Newcastle in campionato la scorsa stagione con nove gol e ha anche fornito cinque assist. Dal suo debutto in EPL, soltanto 16 giocatori hanno creato più occasioni del suo totale di 213, e nessun giocatore della massima serie ha vinto più duelli (1030) nello stesso arco di tempo. L'Arsenal ha anche ingaggiato l'ala greca Christos Tzolis dal Club Brugge. Il 24enne, ex Norwich City e che curiosamente ha fatto il suo debutto in Premier League proprio contro l'Arsenal nel 2021, la scorsa stagione è stato una macchina da produzione offensiva, segnando 17 gol e servendo 23 assist nella Pro League belga. Tzolis ha fornito due assist al suo debutto ufficiale con l'Arsenal nella vittoria contro il Manchester City nel Community Shield.

L'Arsenal ha inoltre trasformato, come previsto, in definitivo il prestito del difensore ecuadoriano Piero Hincapie, mentre il portiere Illan Mellier ha firmato a parametro zero dal Leeds per fare da vice a David Raya.

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L'Arsenal abbatte il Manchester City nel Community Shield

Spesso si dice che vincere il Community Shield possa essere una maledizione, ma l'Arsenal è apparso travolgente nel 3-0 inflitto al Manchester City nella tradizionale apertura della stagione inglese. I gol di Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard hanno evidenziato la prestazione dominante della squadra di Mikel Arteta, che rifinisce la preparazione in vista della difesa del titolo.

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La "maledizione" del Community Shield

Nessuna delle ultime sei vincitrici del Community Shield è poi riuscita a vincere il titolo di Premier League nella stessa stagione, e soltanto una delle ultime 15 ci è riuscita: il Manchester City nel 2018-19.

Probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

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Cosa possiamo aspettarci da Arsenal-Coventry?

L'Arsenal sarà il grande favorito per conquistare i tre punti alla prima giornata. Il Coventry arriva a Londra senza nulla da perdere, quindi ci si può aspettare una sfida aperta e divertente.

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Notizie sulle squadre e rose

L'Arsenal si presenta alla partita senza i difensori centrali Jurrien Timber e William Saliba, entrambi indicati come infortunati. Mikel Arteta non ha ancora una probabile formazione confermata e sono attesi aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Coventry City è privo del difensore Luke Woolfenden per infortunio. Anche Frank Lampard non ha ancora confermato il suo undici iniziale, quindi ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte non appena disponibili.

Forma

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-3 in amichevole contro il Borussia Dortmund, mentre in pre-season ha battuto anche il Girona 4-1. Le due sconfitte sono arrivate contro il Real Betis, vincitore per 3-1, e contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. In queste cinque partite, l'Arsenal ha segnato nove gol e ne ha subiti otto.

Il Coventry ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e senza perderne nessuna in questo parziale. Il risultato più recente è stato un 3-1 in amichevole contro l'Espanyol. Ha anche chiuso con forza la scorsa stagione, battendo il Portsmouth 5-1 e il Wrexham 3-1 nel Championship. Il Coventry ha segnato 11 gol nelle ultime cinque partite e ne ha subiti soltanto tre, una serie che sottolinea il momento positivo costruito da Lampard nella corsa alla promozione.

Precedenti

L'ultimo incontro tra questi club risale alla FA Cup del gennaio 2014, quando l'Arsenal vinse 4-0 all'Emirates Stadium. Prima di allora, l'Arsenal aveva battuto il Coventry 6-1 nella Carabao Cup nel settembre 2012. L'ultimo confronto in Premier League tra le due squadre risale invece al febbraio 2001, quando l'Arsenal vinse 1-0 a Highfield Road. Nei cinque precedenti registrati, l'Arsenal ha vinto tutte e cinque le partite, segnando 16 gol e subendone soltanto due.