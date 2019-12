Arsenal-Chelsea dove vederla: canale tv e diretta streaming

Derby di Londra tra un Arsenal in crisi e un Chelsea in corsa per tenere il quarto posto: tutto sul match e dove seguirlo in tv e streaming.

Un derby di Londra insolito in una Premier League dominata in lungo e in largo dal . e sono divise da ben otto punti, i Gunners cercano la definitiva svolta in una stagione fin qui maledetta, mentre i Blues sono in piena lotta per mantere il quarto posto che vale l'accesso alla prossima .

Dopo aver affidato la squadra a Mikel Arteta, l'Arsenal è chiamato a risollevare una classifica preoccupante: soltanto cinque vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte per Lacazette e compagni, ancora distanti dalla zona che vale l'Europa.

Gli ultimi dieci precedenti del derby tra Arsenal e Chelsea vedono le due formazioni in perfetta parità: tra campionato e coppe le due squadre della capitale hanno infatti messo in archivio tre vittorie a testa con quattro pareggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Arsenal-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ARSENAL-CHELSEA

Arsenal-Chelsea, match valido per la ventesima giornata di Premier League, è fissata per il pomeriggio di domenica 29 dicembre: il fischio d'inizio è previsto alle 15.00. Il derby di Londra si giocherà all'Emirates Stadium di Londra, casa dell'Arsenal.

I Gunners devono allontanare una crisi che sta complicando la stagione in campionato, mentre i Blues devono blindare il quarto posto: con una vittoria la squadra di Lampard può anche mettere pressione al .

La stracittadina di Londra tra Arsenal e Chelsea è in programma su Sky, che detiene in esclusiva i diritti della Premier League: la partita sarà trasmessa precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Arsenal-Chelsea potrà essere seguita in tv, ma anche in : tutti gli abbonati a Sky avranno infatti la possibilità di seguire il match sull'applicazione dedicata SkyGo, scaricabile su tutti i dispositivi pc, smartphone e tablet.

Il derby di Londra dell'Emirates sarà inoltre visibile anche su Now Tv, che trasmette i principali eventi trasmessi da Sky.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka; Guendouzi, Xhaka; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

CHELSEA (4-2-3-1): Arrizabalaga, Christensen, Tomori, Zouma, Emerson; Jorginho, Kante; James, Pulisic, Pedro; Abraham.