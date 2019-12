Sprofondo Arsenal: 9 gare senza vittoria, come nel 1977

Arsenal ko in casa contro il Brighton: per i 'Gunners' si avvicina la striscia negativa di dieci gare senza successi del marzo 1977.

Continua il momento nero dell' che non sa più vincere: sconfitta all'Emirates Stadium contro il , vittorioso per 1-2 grazie alla rete realizzata nel finale da Maupay.

Non sembra funzionare la cura Ljungberg, tecnico ad interim dopo l'esonero di Emery: per lo svedese slitta l'appuntamento con la prima vittoria dopo aver pareggiato all'esordio per 2-2 sul campo del .

9 - Arsenal are winless in nine games in all competitions, their longest such streak since a run of 10 in March 1977. Mess. #ARSBHA pic.twitter.com/l8uC4RyRFY — OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2019

Con questa sono ben nove le gare senza alcun successo in tutte le competizioni per i 'Gunners' che viaggiano ad un ritmo preoccupante e per certi versi storico: manca ormai poco per eguagliare la striscia negativa di dieci incontri fatta segnare nel lontano marzo 1977.

Il prossimo impegno si annuncia infuocato: derby londinese in trasferta contro il di Manuel Pellegrini, da battere assolutamente per evitare di scrivere la storia dal verso sbagliato e compromettere una stagione nata sotto una cattiva stella.