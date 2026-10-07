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Anteprima di Liga Real Madrid-Villarreal: tutto quello che c'è da sapere

LaLiga
Real Madrid
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J. Bellingham
Vinicius Junior

Anteprima completa di Real Madrid-Villarreal con il ritorno della Liga dopo una lunga pausa per le nazionali. Analizziamo tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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LaLiga - Game Week 8
Estadio Bernabeu

Real Madrid-Villarreal inizierà il 10 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 21:00 GMT.

Il Real Madrid deve recuperare terreno dopo la sosta

LaLiga è finalmente tornata dopo una pausa internazionale di tre settimane. Il Real Madrid deve reagire dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid, soprattutto considerando il momento di forma straordinario del Barcellona capolista. La seconda sconfitta stagionale in Liga della squadra di Jose Mourinho l'ha lasciata a sei punti dal Barca, che ha iniziato la stagione con sette vittorie su sette.

Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty Images

Il Sottomarino Giallo è in crescita

Dopo una serie di sei partite senza vittorie, compresa una sequenza di quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni, il Villarreal ha mostrato recentemente segnali di ripresa. Le vittorie consecutive in Liga contro Malaga e Levante sono arrivate al momento giusto, e questi risultati hanno portato il Sottomarino Giallo all'ottavo posto in Liga.

Villarreal CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Vini finirà in panchina?

L'ala brasiliana Vinicius Jr ha segnato solo una volta in tutta la stagione e potrebbe partire dalla panchina, anche se il perdurare del problema al ginocchio di Kylian Mbappe complica le cose, ma le voci suggeriscono che la superstar francese potrebbe essere coinvolta.

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Kylian Mbappe, Ibrahima Konate e Fede Valverde sono tutti in dubbio per il Real Madrid, ma ci sono segnali incoraggianti: Eder Militao è tornato ad allenarsi dopo un lungo stop.
  • Il Real Madrid ha vinto gli ultimi quattro precedenti, con Kylian Mbappe a segno cinque volte in quella serie.
  • Il Real Madrid non mantiene la porta inviolata da cinque partite, mentre il Villarreal non ha ancora chiuso senza subire gol in nessuna delle sue otto gare ufficiali stagionali.
  • Il Villarreal ha segnato almeno due gol in quattro delle ultime cinque uscite in tutte le competizioni.
Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Real Madrid - Villarreal

Allenatore

  • J. Mourinho

Mourinho deve fare i conti con un reparto difensivo pesantemente decimato. Ferland Mendy, Eder Militao e Raul Asencio sono tutti out per infortunio, mentre Dean Huijsen è squalificato. Anche Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate e Kylian Mbappe non sono disponibili, lasciando la rosa in emergenza in più ruoli. Non è stata ancora confermata una probabile formazione titolare e sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Villarreal presenta una situazione sanitaria più pulita, con Santi Comesana unico problema fisico segnalato. Inigo Perez non ha squalifiche con cui fare i conti e dovrebbe avere a disposizione la maggior parte della rosa per le sue scelte.

Forma

RMA

RMA - Forma

BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
S2-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VIL

VIL - Forma

COR
S2-3
BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Real Madrid ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid in Liga, e in precedenza è arrivato anche un ko per 1-0 contro il Real Betis. Tra i risultati migliori ci sono il 4-1 contro il Rayo Vallecano e il 2-1 sull'Inter in Champions League. Nelle cinque partite, ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque.

Anche il Villarreal ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse due, con un'ulteriore sconfitta a completare il bilancio. Più recentemente ha battuto il Levante 3-1 e prima ancora ha vinto 3-1 in trasferta contro il Malaga. Le sconfitte sono arrivate contro Real Betis, Borussia Dortmund in Champions League e Deportivo de A Coruna. Nelle cinque gare ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove.

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioVillarreal
4
1
0
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FIN
13Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra queste squadre si è concluso con una vittoria per 0-2 del Real Madrid sul campo del Villarreal nel gennaio 2026 in Liga. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Real Madrid ne ha vinti quattro e ne ha pareggiato uno. L'unica eccezione è stata il 4-4 in casa del Villarreal nel maggio 2024. Il Real Madrid ha segnato undici gol in queste cinque partite, subendone sei.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

Il Real Madrid è quarto in Liga, mentre il Villarreal è nono. Il divario in classifica tra le due squadre riflette le aspettative che vedono il Real Madrid in lotta ai vertici, e una vittoria lo avvicinerebbe al gruppo di testa.

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