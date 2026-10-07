Anteprima di Liga Real Madrid-Villarreal: tutto quello che c'è da sapere

LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid-Villarreal inizierà il 10 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 21:00 GMT.

Il Real Madrid deve recuperare terreno dopo la sosta

LaLiga è finalmente tornata dopo una pausa internazionale di tre settimane. Il Real Madrid deve reagire dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid, soprattutto considerando il momento di forma straordinario del Barcellona capolista. La seconda sconfitta stagionale in Liga della squadra di Jose Mourinho l'ha lasciata a sei punti dal Barca, che ha iniziato la stagione con sette vittorie su sette.

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Il Sottomarino Giallo è in crescita

Dopo una serie di sei partite senza vittorie, compresa una sequenza di quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni, il Villarreal ha mostrato recentemente segnali di ripresa. Le vittorie consecutive in Liga contro Malaga e Levante sono arrivate al momento giusto, e questi risultati hanno portato il Sottomarino Giallo all'ottavo posto in Liga.

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Vini finirà in panchina?

L'ala brasiliana Vinicius Jr ha segnato solo una volta in tutta la stagione e potrebbe partire dalla panchina, anche se il perdurare del problema al ginocchio di Kylian Mbappe complica le cose, ma le voci suggeriscono che la superstar francese potrebbe essere coinvolta.

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Kylian Mbappe, Ibrahima Konate e Fede Valverde sono tutti in dubbio per il Real Madrid, ma ci sono segnali incoraggianti: Eder Militao è tornato ad allenarsi dopo un lungo stop.

Il Real Madrid ha vinto gli ultimi quattro precedenti, con Kylian Mbappe a segno cinque volte in quella serie.

Il Real Madrid non mantiene la porta inviolata da cinque partite, mentre il Villarreal non ha ancora chiuso senza subire gol in nessuna delle sue otto gare ufficiali stagionali.

Il Villarreal ha segnato almeno due gol in quattro delle ultime cinque uscite in tutte le competizioni.

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Notizie sulle squadre e formazioni

Mourinho deve fare i conti con un reparto difensivo pesantemente decimato. Ferland Mendy, Eder Militao e Raul Asencio sono tutti out per infortunio, mentre Dean Huijsen è squalificato. Anche Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate e Kylian Mbappe non sono disponibili, lasciando la rosa in emergenza in più ruoli. Non è stata ancora confermata una probabile formazione titolare e sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Villarreal presenta una situazione sanitaria più pulita, con Santi Comesana unico problema fisico segnalato. Inigo Perez non ha squalifiche con cui fare i conti e dovrebbe avere a disposizione la maggior parte della rosa per le sue scelte.

Forma

Il Real Madrid ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid in Liga, e in precedenza è arrivato anche un ko per 1-0 contro il Real Betis. Tra i risultati migliori ci sono il 4-1 contro il Rayo Vallecano e il 2-1 sull'Inter in Champions League. Nelle cinque partite, ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque.

Anche il Villarreal ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse due, con un'ulteriore sconfitta a completare il bilancio. Più recentemente ha battuto il Levante 3-1 e prima ancora ha vinto 3-1 in trasferta contro il Malaga. Le sconfitte sono arrivate contro Real Betis, Borussia Dortmund in Champions League e Deportivo de A Coruna. Nelle cinque gare ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre si è concluso con una vittoria per 0-2 del Real Madrid sul campo del Villarreal nel gennaio 2026 in Liga. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Real Madrid ne ha vinti quattro e ne ha pareggiato uno. L'unica eccezione è stata il 4-4 in casa del Villarreal nel maggio 2024. Il Real Madrid ha segnato undici gol in queste cinque partite, subendone sei.

Classifica

Il Real Madrid è quarto in Liga, mentre il Villarreal è nono. Il divario in classifica tra le due squadre riflette le aspettative che vedono il Real Madrid in lotta ai vertici, e una vittoria lo avvicinerebbe al gruppo di testa.