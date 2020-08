Gazzetta dello Sport - Andreazzoli possibile innesto nello staff di Pirlo alla Juve

Aurelio Andreazzoli potrebbe ripartire dalla Juventus. C’è la possibilità che si unisca al nuovo staff di Andrea Pirlo.

Chiusa dopo appena una stagione la parentesi Sarri, la si appresta ad iniziare un nuovo ciclo: quello targato Andrea Pirlo.

Come ormai noto da qualche giorno, sarà proprio l’ex fuoriclasse bianconero, che solo lo scorso 30 luglio era stato nominato tecnico della Under 23, a guidare la squadra che nella prossima stagione sarà chiamata a tentare l’assalto al decimo Scudetto consecutivo, oltre che naturalmente al grande sogno chiamato .

In questi giorni sta prendendo corpo quello che sarà il suo staff e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport, tra gli uomini più vicini a Pirlo potrebbe esserci anche un allenatore dalla comprovata esperienza: Aurelio Andreazzoli.

L’ex tecnico di , e , non dovrebbe essere l’allenatore in seconda (ruolo che è destinato a Roberto Baronio), ma sarà comunque una figura di spicco, visto che porterà con se un lungo bagaglio d’esperienza maturato tra l’altro in tanti anni vissuti proprio da collaboratore tecnico.

Dal luglio 2003 ha fatto parte all’ dello staff di Luciano Spalletti, allenatore che poi ha seguito anche alla Roma. Dopo aver lavorato in giallorosso anche con Montella, Luis Enrique e Zeman, nel 2013 è diventato primo allenatore dei capitolini, prima di entrare negli staff prima di Rudi Garcia e poi di nuovo di Luciano Spalletti.

Nella scorsa stagione si è seduto sulla panchina del Genoa fino al 22 ottobre 2019, quando cioè è stato esonerato a causa del rendimento della squadra non all’altezza delle aspettative (5 punti totalizzati in 8 partite).