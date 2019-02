Ammonizione 'sospetta' in Ajax-Real Madrid: inchiesta UEFA su Sergio Ramos

La UEFA ha aperto un'indagine nei confronti di Sergio Ramos, reo di essersi fatto ammonire 'volutamente' nel match di Champions League tra Ajax e Real Madrid.

Il capitano dei Blancos avrebbe commesso un fallo su Dolberg appositamente per scontare la squalifica nel match di ritorno con gli olandesi al Bernabéu. In questo modo avrebbe "ripulito" la diffida in vista dei quarti di finale.

A destare il sospetto sarebbe stato anche un gesto commesso da Ramos all'indirizzo della panchina dopo il goal di Asensio: avrebbe chiesto se prendere o meno il cartellino giallo, eseguendo pochi secondi dopo.

Già ieri sera, dopo la partita, Ramos su Twitter aveva scritto piuttosto chiaramente che il giallo era stato preso in maniera volontaria e calcolata. Ora però potrebbe dover fare i conti con le decisioni dell'UEFA.