Real Madrid, Ramos: “Giallo? Mentirei dicendo che non l'ho forzato”. Poi ritratta

Il cartellino giallo rimediato nel finale di Ajax-Real Madrid da Sergio Ramos potrebbe costare molto caro al leader spagnolo, che rischia due giornate di squalifica dopo aver ammesso a fine partita di aver forzato la sanzione.

Queste le parole in zona mista del capitano delle Merengues.

"Vedendo il risultato mentirei se dicessi che non l'ho forzato, non sottovaluto l'avversario e non penso che il turno sia già passato, ma nel calcio bisogna prendere decisioni difficili e ho deciso così".

Parole che potrebbero costare a Ramos due giornate di squalifica invece di una, come previsto dal regolamento UEFA. Subito dopo lo stesso giocatore ha precisato e ritrattato sui propri canali social.

"In una partita ci sono molte tensioni, sensazioni e pulsazioni, devi prendere delle decisioni in pochi secondi. La cosa migliore di oggi è il risultato, la cosa peggiore è non poter giocare il ritorno con i miei compagni. Ovviamente la cosa mi fa male, non ho forzato il cartellino giallo, come contro la Roma nella mia precedente partita di Champions League. Sosterrò la squadra dagli spalti con la speranza di poter giocare i quarti".