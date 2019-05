Allegri sul futuro: tra l'anno sabbatico e le richieste di PSG e Bayern

Massimiliano Allegri riflette già sul suo futuro: d'altronde se dovesse accettare una chiamata, non c'è tempo da perdere. PSG e Bayern alla finestra.

Massimiliano Allegri e la si sono detti addio. Vi abbiamo spiegato le profonde ragioni dietro a questa separazione, con le correnti di pensiero divise all'interno della società bianconera. Ma adesso, o meglio, tra qualche giorno, il tecnico livornese dovrà ragionare sul suo futuro in modo concreto.

Al momento, come sembra quasi fisiologico dopo cinque lunghe stagioni alla Juventus, l'opzione più probabile e realista per Massimiliano Allegri sembra quella del riposo. Intanto andrà al mare, nella sua terra, in toscana. Poi potrebbe prendersi proprio un anno sabbatico, per cogliere una nuova occasione in futuro, come fatto proprio con la Juventus cinque anni fa, a sorpresa.

Ma, secondo la 'Gazzetta dello Sport', non è da escludere l'ipotesi che vede Allegri subito in pista con un'altra squadra. Buffon, ad esempio, pare stia pressando i vertici del per avere il tecnico livornese all'ombra della Torre Eiffel. Ma non è un mistero che il club francese abbia già sondato il terreno anche in passato con Allegri.

C'è una nuova squadra in lizza, però, ed è il . A prescindere da come finirà la stagione dei bavaresi, con coppa e campionato ancora in ballo, Kovac non ha pienamente convinto i vertici della società e sarà cambio in panchina al termine effettivo della stagione. Anche Van Bommel in scia per questo posto presto libero.

Per il resto, solo fantasie al momento e nulla di concreto. In sembra difficile che Allegri possa subito scegliere una nuova squadra, senza un attimo di riposo e di pace, dopo un anno anche logorante da quel punto di vista del rapporto con la stampa ed i media in generali.