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Il centrocampista belga ha svolto lavoro differenziato nella seduta mattutina dopo i 75 minuti giocati a Manchester: la sua presenza domenica contro il Sassuolo è fortemente a rischio

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Tegola in casa Napoli a quarantotto ore dalla trasferta di campionato contro il Sassuolo. Durante la seduta mattutina odierna al centro sportivo azzurro, Kevin De Bruyne non si è allenato con il resto del gruppo a causa di un problema muscolare accusato dopo le fatiche europee di mercoledì sera contro il Manchester City.

Una notizia che preoccupa Massimiliano Allegri proprio nel momento in cui gli azzurri cercavano continuità dopo il prestigioso pareggio dell'Etihad Stadium, anche in relazione al delicatissimo match in terra emiliana.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

Il Napoli ha diffuso una nota in cui, oltre al report sul lavoro della squadra di Allegri, è stata evidenziata l’assenza dal gruppo del belga.

Ecco quanto scritto dal club partenopeo:

Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica e tecnica e a seguire una sessione tecnico-tattica. De Bruyne ha svolto lavoro differenziato in seguito a un affaticamento muscolare.

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DE BRUYNE A PARTE PER AFFATICAMENTO

Gli esami e le valutazioni dello staff medico azzurro parlano al momento di un semplice affaticamento muscolare, un campanello d'allarme legato all'elevato dispendio energetico degli ultimi impegni ravvicinati.

Il fuoriclasse belga era infatti reduce dalla sfida di Champions League giocata mercoledì contro la sua ex squadra, il Manchester City, gara in cui Allegri lo aveva schierato dal primo minuto prima di richiamarlo in panchina al 75’, fra gli applausi del suo ex pubblico.

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Proprio quei 75 minuti ad altissima intensità sul terreno dell’Etihad, l’ennesimo appuntamento di una stagione estremamente densa, hanno presentato il conto a livello fisico, spingendo lo staff tecnico a gestirlo con estrema cautela nella giornata di oggi.

OUT COL SASSUOLO?

Gli aggiornamenti delle prossime ore saranno decisivi, ma al momento le possibilità di vedere De Bruyne in campo domenica alle 15:00 al Mapei Stadium sono decisamente basse.

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Con un solo allenamento di rifinitura prima della partenza per l'Emilia e un calendario fitto di appuntamenti tra Serie A e coppe, Allegri e lo staff medico non intendono correre rischi inutili che potrebbero trasformare un lieve sovraccarico in uno stop ben più lungo, anche visto lo storico di De Bruyne, l’anno scorso fermato da un grave infortunio muscolare.

Il belga, dunque, viaggia verso il forfait o al massimo verso una convocazione a scopo puramente precauzionale per la panchina.

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SENZA DE BRUYNE, CHI GIOCHERÀ NEL NAPOLI?

Gli scenari tattici per sostituire il numero 11 azzurro vedono un candidato nettamente favorito: André-Frank Anguissa. Proprio il centrocampista camerunese aveva rilevato De Bruyne al 75' nella notte di Manchester e si candida ora per una maglia da titolare nel terzetto di mediana accanto a Billy Gilmour e Scott McTominay.

Con Anguissa in campo dall'inizio, Allegri guadagnerebbe maggiore fisicità, equilibrio e inserimenti senza palla, lasciando a Gilmour i compiti di regia e a McTominay la libertà di accompagnare la manovra offensiva.

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In avanti, invece, sarà Lang-Hojlund.