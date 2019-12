50 goal nell'anno solare per Messi: è la nona volta in dieci anni

Il Barcellona chiude l'anno vincendo contro l'Alaves: in goal anche Messi, che saluta il 2019 con la bellezza di 50 reti in 55 gare.

Segnare 45 reti in un anno solare? Un numero esorbitante per tutti i giocatori del calcio mondiale. O quasi. Se ti chiami Cristiano Ronaldo, se ti chiami, allora sono meno di uno standard continuo. Un dato fatto registrare solamente nel 2013. Per il resto nell'ultimo decennio, l'argentino ha sempre raggiungo i 50 goal.

Anche il 2019, grazie alla rete contro l' , ha visto Messi chiudere l'anno con almeno 50 reti. Il tutto in appena 55 presenze, per un totale di quasi un goal a partita con le maglie di e . Uno in meno rispetto allo scorso anno, quattro rispetto al 2017. Ma sempre numeri da alieno, da film sportivo di fantascienza.

Inutile continuare ad assegnare aggettivi a Messi, tra i migliori della storia del calcio, per tantissimi il numero uno di sempre. Pallone d'Oro in carica, a 32 anni, l'argentino non si ferma, deciso a vivere un 2020 quanto mai importante, vista l'ennesima opportunità di sollevare qualcosa con la maglia dell'Argentina (la Copa America).

A meno di sorprese assurde, Messi difficilmente potrà raggiungere il suo clamoroso 2012, in cui tra Argentina e Barcellona arrivò a 91 reti nell'anno solare. Ovvero i goal che una big del calcio mondiale segna in totale. La Pulce ci riuscì da solo, rincorrendo Chitalu e il precedente record.

Considerato anche gli assist, Messi è entrato nel tabellino per 68 volte: nel 2019 sono stati infatti 16 i passaggi decisivi per i compagni argentini e catalani. Che altro aggiungere? Fino a quando non appenderà le scarpette al chiodo, ci sarà tempo per pensarci.