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Juventus v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Zhegrova opaco, Spalletti lo bacchetta: “Si perde delle cose”: addio alla Juve a gennaio possibile

Serie A
Juventus
Fiorentina vs Juventus
Calciomercato
E. Zhegrova

Dopo un anno e mezzo in bianconero, il kosovaro non ha ancora mai giocato dal primo minuto in Serie A: anche a Firenze è subentrato, ma la prova è stata opaca e le parole dell’allenatore sono un indizio di mercato.

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Edon Zhegrova e la Juve non ingranano. Ogni qual volta sembra poter essere quella buona per, finalmente, compiere uno step decisivo in chiave crescita, il kosovaro finisce per l’essere rimandato.

È accaduto anche a Firenze, dove sembrava poter arrivare finalmente la titolarità per lui in maglia bianconera, viste le non perfette condizioni di Nick Woltemade.

E invece anche al Franchi Zhegrova non è partito dall’inizio, con un subentro che non ha inciso e ha portato Spalletti a evidenziarne le carenze prestazionali.

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  • LA PARTITA DI ZHEGROVA A FIRENZE

    Subentrato a gara in corso nel tentativo di dare imprevedibilità e superiorità numerica negli ultimi metri, con la Juve sotto di un goal, l’esterno kosovaro non è riuscito a lasciare il segno sul match. Pochi i palloni giocati con efficacia, un paio di iniziative personali arginate senza affanni dalla retroguardia viola e una generale sensazione di estraneità rispetto al ritmo e ai meccanismi della squadra. Per l’ex Lille è l’ennesimo tassello di un percorso fatto di tanti bassi e pochi alti: davvero troppo poco per un giocatore da cui ci si aspetta la giocata decisiva, soprattutto in un momento in cui la Juventus aveva bisogno di freschezza e strappi per sbloccare la manovra offensiva. 

  • LE PAROLE DI SPALLETTI SU ZHEGROVA

    A fine partita, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti non ha nascosto il proprio disappunto, analizzando con grande schiettezza la prestazione del suo calciatore:

    “Edon le qualità le ha e sono importanti, ma durante la partita si perde delle cose, stacca la spina in fase difensiva e di posizionamento, come quando si deve inseguire l’avversario. A questi livelli non te lo puoi permettere: serve continuità di applicazione per novanta minuti, non bastano i numeri estemporanei”.

    Se non è una bocciatura poco ci manca, con parole piuttosto inequivocabili.

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  • I DATI STATISTICI DI ZHEGROVA: SOLO UNA PARTITA TITOLARE SU 36!

    Un dato impressionante, seppur non in senso positivo, su Zhegrova riguarda le presenze in maglia Juventus. Le partite disputate complessivamente sono 36, ma ben 35 di queste sono state collezionate partendo dalla panchina. Zhegrova, dall’inizio, in bianconero ha giocato solo una volta, in Champions League l’anno scorso contro il Pafos, uscendo peraltro dal match all’intervallo.

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  • GENNAIO PUÒ PORTARE ALL’ADDIO

    Vista l’attuale situazione, le strade di Zhegrova e della Juventus potrebbero separarsi già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il club bianconero valuta apertamente la cessione per liberare uno slot in rosa e investire su un profilo più pronto e funzionale alle idee di Spalletti. Gennaio, mai così vicino, rischia di scrivere i titoli di coda di un matrimonio mai davvero sbocciato.

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