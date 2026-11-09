Zhegrova opaco, Spalletti lo bacchetta: “Si perde delle cose”: addio alla Juve a gennaio possibile

Edon Zhegrova e la Juve non ingranano. Ogni qual volta sembra poter essere quella buona per, finalmente, compiere uno step decisivo in chiave crescita, il kosovaro finisce per l’essere rimandato.
È accaduto anche a Firenze, dove sembrava poter arrivare finalmente la titolarità per lui in maglia bianconera, viste le non perfette condizioni di Nick Woltemade.
E invece anche al Franchi Zhegrova non è partito dall’inizio, con un subentro che non ha inciso e ha portato Spalletti a evidenziarne le carenze prestazionali.
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