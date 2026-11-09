Zhegrova opaco, Spalletti lo bacchetta: “Si perde delle cose”: addio alla Juve a gennaio possibile

Subentrato a gara in corso nel tentativo di dare imprevedibilità e superiorità numerica negli ultimi metri, con la Juve sotto di un goal, l’esterno kosovaro non è riuscito a lasciare il segno sul match. Pochi i palloni giocati con efficacia, un paio di iniziative personali arginate senza affanni dalla retroguardia viola e una generale sensazione di estraneità rispetto al ritmo e ai meccanismi della squadra. Per l’ex Lille è l’ennesimo tassello di un percorso fatto di tanti bassi e pochi alti: davvero troppo poco per un giocatore da cui ci si aspetta la giocata decisiva, soprattutto in un momento in cui la Juventus aveva bisogno di freschezza e strappi per sbloccare la manovra offensiva.