Xabi Alonso nuovo allenatore del Chelsea da luglio: arriva il comunicato ufficiale dei Blues

Xabi Alonso, sempre attraverso il sito ufficiale del Chelsea, ha pronunciato le sue prime partire da novo allenatore Blues.

"Il Chelsea è uno dei club più importanti del calcio mondiale e mi riempie di immenso orgoglio diventare l'allenatore di questo grande grande club.

Dai miei colloqui con la proprietà e la dirigenza mi è stato chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per la conquista di trofei.

In questa squadra ci sono grande talento ed un potenziale enorme, ora l'attenzione è rivolta al duro lavoro, alla creazione della giusta cultura e alla conquista di trofei".







