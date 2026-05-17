Xabi Alonso nuovo allenatore del Chelsea da luglio: arriva il comunicato ufficiale dei Blues

La notizia era nell'aria ormai da qualche ora, adesso c'è però anche l'ufficialità: Xabi Alonso sarà il prossimo allenatore del Chelsea.
Il club londinese ha dunque individuato nel tecnico spagnolo l'uomo giusto al quale affidare non solo un progetto basato su alcuni dei migliori talenti in circolazione, ma anche una pronta riscossa dopo un'annata, quella che si prepara ad andare in archivio, che non può non essere catalogata come estremamente deludente.
A confermare l'accordo è stato lo stesso Chelsea attraverso un comunicato ufficiale.