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Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images
Leonardo Gualano

Xabi Alonso nuovo allenatore del Chelsea da luglio: arriva il comunicato ufficiale dei Blues

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Il Chelsea ha annunciato che Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore dei Blues a partire da luglio: per lui contratto quadriennale.

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La notizia era nell'aria ormai da qualche ora, adesso c'è però anche l'ufficialità: Xabi Alonso sarà il prossimo allenatore del Chelsea.

Il club londinese ha dunque individuato nel tecnico spagnolo l'uomo giusto al quale affidare non solo un progetto basato su alcuni dei migliori talenti in circolazione, ma anche una pronta riscossa dopo un'annata, quella che si prepara ad andare in archivio, che non può non essere catalogata come estremamente deludente.

A confermare l'accordo è stato lo stesso Chelsea attraverso un comunicato ufficiale.

  • IL COMUNICATO DEL CHELSEA

    "Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Xabi Alonso ad allenatore della prima squadra maschile.

    Lo spagnolo inizierà il suo incarico il 1° luglio 2026, dopo aver firmato un contratto quadriennale con il Chelsea".

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  • FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP

    "UN GRANDE ORGOGLIO ALLENARE IL CHELSEA"

    Xabi Alonso, sempre attraverso il sito ufficiale del Chelsea, ha pronunciato le sue prime partire da novo allenatore Blues.

    "Il Chelsea è uno dei club più importanti del calcio mondiale e mi riempie di immenso orgoglio diventare l'allenatore di questo grande grande club.

    Dai miei colloqui con la proprietà e la dirigenza mi è stato chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per la conquista di trofei.

    In questa squadra ci sono grande talento ed un potenziale enorme, ora l'attenzione è rivolta al duro lavoro, alla creazione della giusta cultura e alla conquista di trofei".



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  • UN PROGETTO A LUNGO TERMINE

    Nelle ultime settimane si è sempre parlato di Xabi Alonso come della primissima scelta di un Chelsea che ha comunque valutato anche altre opzioni.

    Il club londinese aspettava solo il definitivo via libera del tecnico spagnolo al quale è stato affidato, così come confermato dal quadriennale firmato, un progetto a lungo termine.

    Per Xabi Alonso si tratta di una grande possibilità di ripartire dopo la deludente avventura alla guida del Real Madrid che si è conclusa dopo pochi mesi già lo scorso gennaio con una risoluzione consensuale.

  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    UN RITORNO IN PREMIER LEAGUE

    Xabi Alonso, nel corso della sua carriera, ha allenato il Real Sociedad B, il Bayer Leverkusen ed il Real Madrid, per lui quindi si tratterà di una prima volta su una panchina inglese.

    Per lui si tratterà tuttavia di un ritorno in Premier League, visto che tra il 2004 ed il 2009 ha vestito la maglia del Liverpool, squadra con la quale ha vinto una Coppa d'Inghilterra, una Community Shield, una Champions League ed una Supercoppa Europea.

    Da allenatore ha vinto un campionato tedesco, una Coppa di Germania ed una Supercoppa di Germania, mentre meno fortunata è stata la recente avventura alla guida del Real Madrid che si è chiusa senza titoli e con una risoluzione consensuale lo scorso 12 gennaio.

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