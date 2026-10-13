Woltemade, Cambiaso, Gatti, Kelly: Celta Vigo-Juventus rappresenta un'occasione per tanti

Che dire poi di Andrea Cambiaso? Anche lui contro il Celta potrebbe (dovrebbe?) partire dal primo minuto. E anche lui avrà una chance non indifferente per provare a ribaltare una situazione complicatissima.

Cambiaso è in un tunnel che sembra senza fine. L'ombra del jolly prezioso e intoccabile che alla Juve si era guadagnato consensi. E che, è bene non dimenticarlo, con Spalletti aveva fatto bene anche in diverse partite in Nazionale.

Alla vigilia di Cagliari-Juventus sembrava dovesse toccare a lui, poi il tecnico ha scelto Celik. Un segnale chiarissimo: il turco era reduce da quattro partite su quattro con la propria Nazionale in Nations League, tutte giocate dal primo all'ultimo minuto, eppure non è stato fatto rifiatare scendendo in campo dall'inizio anche alla Unipol Domus.

Celik non ha fatto granché bene, ma Cambiaso si è comportato addirittura peggio: quanta superficialità nel suo impatto. Ormai l'ex genoano e bolognese è un caso da tempo. Vigo rischia di affossarne ulteriormente la fiducia in caso di nuova prestazione negativa.