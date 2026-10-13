Woltemade, Cambiaso, Gatti, Kelly: Celta Vigo-Juventus rappresenta un'occasione per tanti

Qualcuno gioca pochissimo. Altri, invece, in campo ci vanno un po' di più, ma senza riuscire a dimostrare in maniera completa o continuativa le qualità di cui sono in possesso.
Per questo Celta Vigo-Juventus non sarà "solo" una partita del giovedì di coppa. Una notte che i bianconeri di Luciano Spalletti nemmeno avrebbero voluto trascorrere, peraltro: l'obiettivo era andare in Champions League, mica in Europa League.
Però il destino, nonché i cattivi risultati, hanno deciso così. E dunque, che Vigo sia. Con la missione di fare due su due dopo il brillante esordio contro il NEC, ma non solo: l'Europa League rappresenterà una bella occasione per diversi elementi che fin qui hanno vissuto un inizio di stagione tutt'altro che entusiasmante.
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