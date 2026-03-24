Secondo un rapporto del canale televisivo francese RMC Sport, Kylian Mbappe è rimasto vittima di una diagnosi errata che avrebbe potuto persino costargli un posto al Mondiale di quest'estate.Il giocatore infatti sarebbe stato visitato al ginocchio sbagliato, non quello dove aveva un problema e per questo avrebbe giocato alcune partite nonostante l'infortunio.
"Una vergogna assoluta": il Real Madrid avrebbe esaminato la gamba sbagliata di Kylian Mbappé
COS’È SUCCESSO
A causa del dolore persistente, Mbappé aveva chiesto un secondo parere a Parigi, dove viveva in passato, dopodiché lui e uno specialista del ginocchio hanno optato per un approccio diverso al suo recupero. L’ex giocatore del PSG è nel frattempo persino tornato in campo.
La diagnosi errata a Madrid aveva anche fatto andare Mbappé su tutte le furie. Come ha riportato The Athletic martedì, lo staff medico ha commesso un errore imbarazzante: alla risonanza magnetica hanno esaminato la gamba sbagliata del francese – e naturalmente hanno dato il via libera, non avendo rilevato alcun problema.
La diagnosi errata è stata poi anche un fattore decisivo nel licenziamento dello staff medico all’inizio dell’anno. Di conseguenza, dopo il suo allontanamento alla fine del 2023, il dottor Niko Mihic è stato riassunto come responsabile del reparto, dopo che la squadra era stata riorganizzata solo la scorsa estate. I cambiamenti di personale nel reparto medico del Real non sono affatto insoliti non appena i dirigenti si lamentano di troppi infortuni. Oltre a Mbappé, tra gli altri, anche Jude Bellingham e Álvaro Carreras sono stati assenti nelle ultime settimane.
A questo proposito, il reporter di RMC Daniel Riolo ha usato parole forti nel programma "L'After Foot". "È una vergogna assoluta per il Real ciò che è successo lì. (...) Questa diagnosi errata avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, poiché Mbappé ha impiegato molto tempo per scoprire cosa non andasse. Si è curato altrove, ha persino giocato alcune partite, senza sapere esattamente cosa avesse. Avrebbe potuto rovinarsi il ginocchio." Un programma speciale di potenziamento muscolare, che ha elaborato con il suddetto specialista parigino del ginocchio, alla fine ha cambiato le cose.
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MBAPPÉ HA GIOCATO NONOSTANTE IL DOLORE PER SETTIMANE
Dopo essersi sottoposto a una scansione sulla gamba sbagliata, Mbappé ha disputato numerose partite pur soffrendo. Il Real Madrid l’ha descritto come un’infortunio da gestire partita per partita e per il quale era previsto un recupero rapido. Tuttavia, l’attaccante è stato assente dalla rosa del Real Madrid all’inizio di gennaio (due partite) e all’inizio di marzo (tre). Dopo la sua seconda pausa forzata, sulla stampa si è persino ipotizzato un infortunio al legamento crociato, prima che Mbappé tornasse in campo contro il Manchester City nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo la sua visita a Parigi.
Lunedì, Mbappé ha parlato del suo infortunio. “Il mio ginocchio sta bene. Sta migliorando. Le cose stanno andando piuttosto bene e so che ci sono state molte speculazioni a riguardo e sono state dette cose false”, ha detto, aggiungendo in modo significativo: “Questa è la vita di un atleta di altissimo livello. Siamo abituati a persone che dicono cose senza verificarle e senza alcun fondamento”.
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MBAPPÉ È "IN PERFETTA FORMA AL 100%"
Mbappé ha anche dichiarato di non provare più alcun dolore, contraddicendo così Riolo a “L’After Foot”, tra gli altri. Ha sottolineato: “Mi sono ripreso al 100%. Ho avuto l’opportunità di ricevere una diagnosi approfondita a Parigi. E insieme siamo riusciti a elaborare un piano per tornare alla mia migliore forma al Real Madrid e in vista del Mondiale.”
Il fatto che Mbappé sia effettivamente tornato in piena forma è dimostrato anche dalla sua convocazione per le prossime amichevoli della nazionale francese. Il 27enne è considerato una grande speranza per il Mondiale. Infatti, nonostante i problemi fisici degli ultimi mesi, in questa stagione ha segnato ben 38 goal e fornito sei assist in 35 partite ufficiali con il Real.
A difesa dello staff medico del Madrid: anche tra le due pause forzate, segnava goal con regolarità.