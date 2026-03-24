"Una vergogna assoluta": il Real Madrid avrebbe esaminato la gamba sbagliata di Kylian Mbappé

A causa del dolore persistente, Mbappé aveva chiesto un secondo parere a Parigi, dove viveva in passato, dopodiché lui e uno specialista del ginocchio hanno optato per un approccio diverso al suo recupero. L’ex giocatore del PSG è nel frattempo persino tornato in campo.

La diagnosi errata a Madrid aveva anche fatto andare Mbappé su tutte le furie. Come ha riportato The Athletic martedì, lo staff medico ha commesso un errore imbarazzante: alla risonanza magnetica hanno esaminato la gamba sbagliata del francese – e naturalmente hanno dato il via libera, non avendo rilevato alcun problema.

La diagnosi errata è stata poi anche un fattore decisivo nel licenziamento dello staff medico all’inizio dell’anno. Di conseguenza, dopo il suo allontanamento alla fine del 2023, il dottor Niko Mihic è stato riassunto come responsabile del reparto, dopo che la squadra era stata riorganizzata solo la scorsa estate. I cambiamenti di personale nel reparto medico del Real non sono affatto insoliti non appena i dirigenti si lamentano di troppi infortuni. Oltre a Mbappé, tra gli altri, anche Jude Bellingham e Álvaro Carreras sono stati assenti nelle ultime settimane.

A questo proposito, il reporter di RMC Daniel Riolo ha usato parole forti nel programma "L'After Foot". "È una vergogna assoluta per il Real ciò che è successo lì. (...) Questa diagnosi errata avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, poiché Mbappé ha impiegato molto tempo per scoprire cosa non andasse. Si è curato altrove, ha persino giocato alcune partite, senza sapere esattamente cosa avesse. Avrebbe potuto rovinarsi il ginocchio." Un programma speciale di potenziamento muscolare, che ha elaborato con il suddetto specialista parigino del ginocchio, alla fine ha cambiato le cose.