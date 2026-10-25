Una Lazio da rinascita: da Gattuso a Frattesi, il primato è il riscatto di tutti

Gattuso è il simbolo di un gruppo composto da molti giocatori a caccia di riscatto e/o consacrazione. Rino ne aveva bisogno, dopo l’avventura fallimentare in Nazionale: serviva qualcosa che dimostrasse la sua qualità in panchina e il primato in Serie A gli dà tantissima ragione. E se l’ex centrocampista sta facendo benissimo a bordocampo, dentro il rettangolo verde c’è un Frattesi che voleva esattamente quello che sta maturando alla Lazio: essere leader e protagonista.