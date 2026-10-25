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Matteo Occhiuto

Una Lazio da rinascita: da Gattuso a Frattesi, il primato è il riscatto di tutti

Serie A
Lazio

Dai pronostici estivi a sorpresa fino alla vetta della classifica: l'onda biancoceleste travolge il campionato grazie a compattezza, idee e una continuità straordinaria.

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2-0 al Parma e primato confermato in Serie A per la Lazio di Rino Gattuso. Guardare la classifica della Serie A e trovare l’aquila biancoceleste lassù, in cima a tutti, è una di quelle immagini che a inizio stagione in pochi avrebbero pronosticato.

Eppure, il rettangolo verde sta parlando chiaro, premiando il lavoro, l'organizzazione e la fame di un gruppo capace di trasformare lo scetticismo iniziale in una marcia trionfale.

Anche nel 2-0 al Parma, è emerso il manifesto di una squadra che sa esattamente cosa fare in campo, nonostante qualche assenza pesante, e che partita dopo partita,alimentando un sogno che adesso ha tutti i crismi della realtà.


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  • IL CORAGGIO DI STUPIRE E L'IDENTITÀ RITROVATA

    Il segreto di questo primato risiede prima di tutto nella costruzione di un'identità forte e riconoscibile. Gattuso è stato bravissimo, anche perchè quando le premesse estive parlano di rivoluzione o di transizione, il rischio di perdersi alla prima curva è alto. Il campanello d’allarme suonato in Coppa Italia contro il Mantova è lontano anni luce: la squadra ha saputo compattarsi attorno a principi tattici chiari, esaltando le qualità dei singoli all'interno di un collettivo operaio e geniale al tempo stesso. La vittoria contro il Parma portava la griffe della grande squadra: qualche rischio, sì, ma la consapevolezza di aver bisogno di pazienza per sbloccarla. 

  • SS Lazio v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    NON SOLO RISULTATI: ANCHE IL GIOCO CONVINCE

    Il merito della Lazio va al di là dei risultati: il gioco è, molto spesso, brillante. A Torino la Lazio aveva dominato, sette giorni fa, battendo nettamente 3-0 la Juventus. La squadra corre più degli avversari, concretizza la grande mole di gioco prodotta e mantiene una lucidità tattica invidiabile dal primo al novantesimo minuto. Le statistiche non mentono: questa Lazio sa pungere con cinismo e difendere il vantaggio.

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  • LA RINASCITA DI MOLTI: DA GATTUSO A FRATTESI

    Gattuso è il simbolo di un gruppo composto da molti giocatori a caccia di riscatto e/o consacrazione. Rino ne aveva bisogno, dopo l’avventura fallimentare in Nazionale: serviva qualcosa che dimostrasse la sua qualità in panchina e il primato in Serie A gli dà tantissima ragione. E se l’ex centrocampista sta facendo benissimo a bordocampo, dentro il rettangolo verde c’è un Frattesi che voleva esattamente quello che sta maturando alla Lazio: essere leader e protagonista

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  • SS Lazio v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    IL CONFRONTO COL 2025/26

    La Lazio 2026/27 ha doppiato quella 2025/26. L’anno scorso, dopo 8 turni, i biancocelesti occupavano la decima posizione a quota 11 punti. Questo campionato, invece, ha fin qui visto Gattuso e i suoi ragazzi conquistarne il doppio, ben 22, su 24 disponibili, con il primo posto in Serie A. Mondi ribaltati, per un’aquila che vola. 


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