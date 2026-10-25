Una Lazio da rinascita: da Gattuso a Frattesi, il primato è il riscatto di tutti

2-0 al Parma e primato confermato in Serie A per la Lazio di Rino Gattuso. Guardare la classifica della Serie A e trovare l’aquila biancoceleste lassù, in cima a tutti, è una di quelle immagini che a inizio stagione in pochi avrebbero pronosticato.
Eppure, il rettangolo verde sta parlando chiaro, premiando il lavoro, l'organizzazione e la fame di un gruppo capace di trasformare lo scetticismo iniziale in una marcia trionfale.
Anche nel 2-0 al Parma, è emerso il manifesto di una squadra che sa esattamente cosa fare in campo, nonostante qualche assenza pesante, e che partita dopo partita,alimentando un sogno che adesso ha tutti i crismi della realtà.
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