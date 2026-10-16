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Matteo Occhiuto

Una Juve a due punte? Secondo Woltemade si può: “Mi piace giocare con Kolo Muani”, Spalletti ora riflette

Europa League
Celta Vigo vs Juventus
Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani

I due attaccanti bianconeri hanno segnato a Vigo in Europa League e rilanciano l’idea di un tandem anche dal primo minuto contro la Lazio: come potrebbe funzionare quest’idea tattica.

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Woltemade e Kolo Muani. Sono stati proprio loro, i due criticatissimi attaccanti bianconeri, a segnare e decidere la partita di Vigo contro il Celta.

Un timbro doppio che non cancella del tutto i dubbi sul reparto offensivo di Spalletti, ma che indubbiamente va a regalare fiducia a entrambi.

Una coppia non di fatto ma, anche ascoltando quanto detto dall’ex Newcastle nel dopo gara, potrebbe invadere i pensieri di Luciano Spalletti.


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    Il match dello stadio Balaídos ha rappresentato una vera e propria svolta tattica per la Juventus, che fino a quel momento aveva mostrato qualche lentezza e prevedibilità di troppo nella manovra offensiva. L'ingresso in campo di Randal Kolo Muani nella ripresa ha permesso a Spalletti di alzare il baricentro e di ridisegnare la squadra con un doppio riferimento centrale. Questa variazione ha tolto punti di riferimento ai difensori spagnoli, liberando spazi preziosi per gli inserimenti dei centrocampisti e per le giocate personali dello stesso Woltemade. Questo, in realtà, era già successo a Cagliari, dove solo la traversa aveva negato all’ex PSG di completare, come invece accaduto ieri, la rimonta. 

  • Nick WOltemadeGetty Images

    LE PAROLE DI WOLTEMADE

    Questa idea tattica è stata perfettamente sposata da Woltemade. Al termine del match, il gigante di Brema, infatti, ha spiegato a Sky Sport il suo punto di vista:

    ”Dopo la partita di Cagliari, Kolo Muani ha detto che per lui è meglio giocare insieme a me. Se per me vale lo stesso? Sì, mi piace giocare con Kolo, e con due punte la Juventus può essere decisamente più pericolosa e imprevedibile per gli avversari. Poi, comunque, è il mister a decidere, ho fiducia in Spalletti”. 
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  • CHI SACRIFICARE IN CASO DI 3-5-2

    Se, comunque, l’allenatore di Certaldo scegliesse di “accontentare” le richieste delle due punte, la Juve andrebbe a giocare con il 3-5-2 con tutta probabilità. A essere sacrificato, a quel punto, potrebbe essere un esterno offensivo, uno fra Conceicao e Alajbegovic. I bianconeri potrebbero disporsi con, davanti alla difesa a tre, una mediana in cui McKennie potrebbe ritornare mezzala o anche esterno di centrocampo.

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  • Yildiz JuventusGetty Images

    IN COPPIA FINO AL RITORNO DI YILDIZ?

    È chiaro, però, che tale schieramento tattico sarebbe anche un espediente per far fronte all’assenza di Kenan Yildiz. Il turco manca da diverse settimane e sarà ancora assente fino almeno a dicembre, ma una volta tornato è difficile pensare a una sua collocazione nel 3-5-2. Pertanto, in caso Spalletti decidesse di utilizzare le due punte in contemporanea dall’inizio, ecco che questa potrebbe diventare comunque una soluzione ponte fino al ritorno del leader tecnico della formazione bianconera. 

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