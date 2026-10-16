Una Juve a due punte? Secondo Woltemade si può: “Mi piace giocare con Kolo Muani”, Spalletti ora riflette

Woltemade e Kolo Muani. Sono stati proprio loro, i due criticatissimi attaccanti bianconeri, a segnare e decidere la partita di Vigo contro il Celta.
Un timbro doppio che non cancella del tutto i dubbi sul reparto offensivo di Spalletti, ma che indubbiamente va a regalare fiducia a entrambi.
Una coppia non di fatto ma, anche ascoltando quanto detto dall’ex Newcastle nel dopo gara, potrebbe invadere i pensieri di Luciano Spalletti.
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