Una Juve a due punte? Secondo Woltemade si può: “Mi piace giocare con Kolo Muani”, Spalletti ora riflette

Il match dello stadio Balaídos ha rappresentato una vera e propria svolta tattica per la Juventus, che fino a quel momento aveva mostrato qualche lentezza e prevedibilità di troppo nella manovra offensiva. L'ingresso in campo di Randal Kolo Muani nella ripresa ha permesso a Spalletti di alzare il baricentro e di ridisegnare la squadra con un doppio riferimento centrale. Questa variazione ha tolto punti di riferimento ai difensori spagnoli, liberando spazi preziosi per gli inserimenti dei centrocampisti e per le giocate personali dello stesso Woltemade. Questo, in realtà, era già successo a Cagliari, dove solo la traversa aveva negato all’ex PSG di completare, come invece accaduto ieri, la rimonta.