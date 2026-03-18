Un Calhanoglu in più nel motore per lo sprint Scudetto: l'Inter ritrova il leader del suo centrocampo

Quello che ad un certo punto era sembrato essere un turno di campionato potenzialmente negativo, alla fine per l'Inter si è tramutato in un ennesimo piccolo passo in avanti nella corsa che conduce allo Scudetto.
Se è vero che nell'ultima giornata, dopo il pareggio interno contro l'Atalanta, la compagine meneghina ha visto riavvicinarsi un Napoli in netta ripresa, è altrettanto vero che si presenterà ai blocchi di partenza del prossimo con un punto di vantaggio in più rispetto alla seconda.
Il Milan non ha sfruttato la possibilità di portarsi a -5 ed anzi, a causa della battuta d'arresto in casa della Lazio, ha visto allontanarsi ulteriormente i 'cugini' che, seppur non propriamente brillanti nelle ultime uscite, possono continuare a contare su un vantaggio di otto lunghezze da gestire.
Non poco, quando di partite alla fine del torneo ne mancano solo nove, ma secondo la matematica nemmeno tantissime.
L'Inter deve tornare a cambiare passo e, da questo punto di vista, la prossima sfida del Franchi contro la Fiorentina può rappresentare uno snodo cruciale.
I nerazzurri si presenteranno all'appuntamento da favoriti e soprattutto con un Calhanoglu in più nel motore.