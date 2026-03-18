Un Calhanoglu in più nel motore per lo sprint Scudetto: l'Inter ritrova il leader del suo centrocampo

Calhanoglu non gioca una partita da titolare in campionato dallo scorso 11 gennaio, da quando cioè contro il Napoli segnò su rigore il goal del momentaneo 2-1, prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca per l'ennesimo problema fisico della sua stagione.

Un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le successive cinque gare, prima di tornare in azione contro la Juventus, saltare il Lecce per somma di ammonizioni e giocare un'altra mezz'ora contro il Genoa, gara nella quale ha anche siglato la rete del 2-0 su calcio di rigore.

Dopo di allora ha vissuto il Derby della Madonnina dalla panchina e ha saltato l'ultima gara con l'Atalanta a causa di un risentimento agli adduttori.

Nelle scorse ore è tornato a lavorare in gruppo e dunque sarà abile ed arruolabile per la Fiorentina: i prossimi giorni poi diranno se sarà anche pronto per scendere in campo dal 1'.

Quello che è certo è che la compagine gigliata è la sua vittima preferita in assoluto: 7 i goal segnati in 16 confronti (quattro con la maglia del Milan e tre con quella dell'Inter), gli ultimi due dei quali nel netto 3-0 dell'andata giocata lo scorso 29 ottobre.

Chissà se anche questi numeri convinceranno Chivu ad affidargli nuovamente fin da subito un posto nel suo centrocampo.