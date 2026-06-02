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Tutto sulla clasuola di Dumfries all'Inter: scadenza, quanto vale e i club che potrebbero esercitarla
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QUANTO VALE LA CLAUSOLA DI DUMFRIES
Il valore della clausola di Denzel Dumfries è di poco inferiore ai 25 milioni di euro, una cifra che l'Inter non ha intenzione di trattare.
L'olandese sembra ormai destinato a lasciare Milano in estate, ma chiunque vorrà acquistarlo dovrà pagare la clausola rescissoria, senza ulteriori sconti.
QUANDO SCADE LA CLAUSOLA DI DUMFRIES
C'è un termine entro il quale la clausola di Dumfries sarà valida e potrà essere esercitata, nello specifico entro e non oltre la metà di luglio.
Di norma la deadline è il 15 luglio per clausole di questo tipo. Oltre questa data, un'eventuale club interessato dovrà trattare direttamente con l'Inter per poter acquistare Dumfries, senza poter più esercitare la clausola.
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IL REAL MADRID PASSA IN TESTA
Tra i club interessati a Dumfries c'era inizialmente il Liverpool, ma dopo l'addio del suo connazionale Slot le cose potrebbero cambiare.
In tal senso prende infatti forma l'ipotesi Real Madrid, alla ricerca di un terzino destro. I blancos sanno che l'Inter non ha intenzione di trattare e stanno valutando il pagamento della clausola (in un'unica soluzione) prima della metà di luglio.
IL SOSTITUTO DI DUMFRIES ALL'INTER
L'Inter ha già individuato il sostituto di Dumfries per la fascia destra. E il suo nome è Marco Palestra.
I nerazzurri avrebbero già presentato una prima offerta ufficiale all'Atalanta, proprietaria del cartellino.
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