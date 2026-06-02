Tutto sulla clasuola di Dumfries all'Inter: scadenza, quanto vale e i club che potrebbero esercitarla

C'è un termine entro il quale la clausola di Dumfries sarà valida e potrà essere esercitata, nello specifico entro e non oltre la metà di luglio.

Di norma la deadline è il 15 luglio per clausole di questo tipo. Oltre questa data, un'eventuale club interessato dovrà trattare direttamente con l'Inter per poter acquistare Dumfries, senza poter più esercitare la clausola.