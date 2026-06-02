Una scelta di vita, di carriera, di quelle che possono davvero segnare il tuo futuro: Marco Palestra, dopo una stagione vissuta a mille all'ora, sfrecciando sulla fascia destra del Cagliari senza sosta, è chiamato a rallentare, a riflettere, a ponderare la prossima mossa. Perchè per quello che è stato eletto Miglior Difensore della Serie A 2025/2026 il mercato si sta infiammando: da una parte il desiderio dell'Atalanta, proprietaria del cartellino, di riportare a Bergamo uno dei migliori prodotti del vivaio bergamasco, dall'altra le sirene sempre più insistenti di alcuni dei maggiori top club d'Europa. Con l'Inter che ha già avanzato una prima, importantissima proposta.
Inter, Manchester City, Atalanta: le opzioni di Palestra, la freccia azzurra da 50 milioni di euro
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ASSALTO INTER: PRIMA OFFERTA DA 40+5
Sì perchè i nerazzurri, come rivelato da "Sky Sport", hanno già presentato una prima offerta ufficiale all'Atalanta, dimostrando di far subito sul serio: 40 milioni di euro più 5 di bonus, una proposta decisamente significativa da parte del club Campione d'Italia, che ha seguito con attenzione Palestra durante tutto la stagione, sbilanciandosi anche in maniera piuttosto eloquente nel corso dell'anno attraverso le parole di Marotta e Ausilio, che hanno più volte confermato l'apprezzamento nei confronti dell'esterno nato a Buccinasco, nel milanese.
Palestra è considerato, per caratteristiche, l'erede perfetto di Denzel Dumfries, la cui avventura all'Inter sembra destinata a terminare nelle prossime settimane: sull'olandese, che ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, da registrare un primo interesse del Real Madrid.
Giovane, italiano ma con un profilo, tecnico e atletico, molto "europeo": è per questo che Palestra viene considerato il rinforzo ideale per la nuova Inter.
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SUGGESTIONE MANCHESTER CITY
Ed è proprio per queste sue caratteristiche così moderne che il nome di Marco Palestra è finito sui taccuini di diversi club anche all'estero. In prima fila, non è un mistero, c'è da tempo il Manchester City, che ha deciso di rinforzare la fascia destra con uno specialista del ruolo, dopo aver adattato nell'ultimo biennio un centrocampista centrale come Matheus Nunes.
Emissari dei Cityzens hanno seguito Palestra durante la sua strepitosa stagione a Cagliari, con report che hanno promosso a pieni voti il suo potenziale acquisto.
Nel nuovo City targato Maresca (l'ufficialità del passaggio di consegne tra Pep Guardiola e il tecnico italiano è atteso nei prossimi giorni) potrebbe dunque esserci un'altra spruzzata di tricolore, vista anche la presenza tra i pali di Gigio Donnarumma.
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LA POSIZIONE DELL'ATALANTA
L'Atalanta, d'altro canto, non ha rinunciato completamente all'idea di riportare Palestra a Bergamo, consegnarlo a Sarri e rimandare un'eventuale cessione alla prossima stagione. Marco, visto già da anni come uno dei migliori prodotti del settore giovanile orobico del recente passato, potrebbe essere la freccia ideale per il nuovo tecnico nerazzurro, visto che con la sua duttilità ha dimostrato di poter interpretare sia il ruolo di terzino destro che quello di esterno alto, andando ad incastrarsi perfettamente nel 4-3-3 sarriano.
La richiesta della Dea per lasciar partire Palestra già in questa sessione di mercato è perentoria: non si scende dai 50 milioni di euro, valutazione che non spaventa certo il Manchester City e che sembra in realtà, dopo la prima, importante offerta presenta, alla portata anche dell'Inter.
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"SONO PRONTO PER IL SALTO IN UNA GRANDE REALTÀ"
Ma qual è la volontà di Palestra?
"Sono pronto per il salto in una grande realtà - ha ammesso in conferenza stampa a Coverciano, dove si trova in preparazione dell'amichevole dell'Italia contro Lussemburgo - Lo sono perché l’ultima stagione mi ha dato tantissima fiducia e trasmesso la consapevolezza di potermi misurare in una squadra forte, fortissima. Ora la mia testa è qui, alla Nazionale… poi dopo un po’ di vacanza vedremo".
Che sia Inter o Manchester City, l'intenzione di Marco è chiara: misurarsi ai massimi livelli, ascoltare nuovamente la musichetta della Champions League, dopo le 3 presenze registrate nella stagione 2024/2025 con la maglia dell'Atalanta.
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