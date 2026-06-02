Inter, Manchester City, Atalanta: le opzioni di Palestra, la freccia azzurra da 50 milioni di euro Calciomercato M. Palestra Inter Atalanta Manchester City

Marco Palestra è stato una delle rivelazioni della Serie A e il suo prezzo del suo cartellino è schizzato alle stelle: l'Atalanta, che non ha rinunciato all'idea di riportarlo a Bergamo e consegnarlo a Sarri, chiede non meno di 50 milioni per lui, con l'Inter che è già arrivata a offrire 40+5. Ma la pista Manchester City è tutt'altro che una suggestione...

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