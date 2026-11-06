"Ti do un pugno": Spalletti furioso contro Cabal, cosa è successo nel finale di AZ-Juventus

Lo stesso allenatore della Juventus spiega nel post-partita: "Sono soddisfatto per il risultato e per la prestazione seria con l'atteggiamento giusto della mia squadra contro un avversario forte".

"Però - prosegue Spalletti - mi preoccupa quando prendiamo goal e ci chiediamo: "Ma perché quest'altro non viene?". Oppure: "L'ho agganciato, ma qual è il mio? Questo è tuo, questo è mio". Così gli altri si muovono, vanno a trovare lo spazio, ti bucano con la palla dietro alle spalle e vai a prendere un goal per una decisione non presa. Le decisioni non prese sono peggiori di quelle sbagliate, perché se tu decidi, decidi sbagliato e fai una cosa sbagliata, ha meno costo di quella non presa. Quella non presa è la peggiore di tutte le decisioni".