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"Ti do un pugno": Spalletti furioso contro Cabal, cosa è successo nel finale di AZ-Juventus

Juventus
L. Spalletti
J. Cabal
Alkmaar vs Juventus
Alkmaar
Europa League

Spalletti è una furia per gli errori di valutazione fatti dalla Juventus nel finale di partita contro l'AZ, specialmente da Cabal.

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La Juventus ha rischiato di buttare via tutto in Olanda contro l'AZ dopo una grande prestazione complessiva e il doppio vantaggio ottenuto con Koopmeiners e Kolo Muani.

Il goal subito da Meerdink ha messo in grande difficoltà i bianconeri, che nel finale hanno rischiato di subire anche il 2-2 per alcuni errori di valutazione che hanno fatto infuriare Spalletti.

  • "TI DO UN PUGNO"

    "Ti do un pugno se non fai attenzione!". Luciano Spalletti striglia Juan Cabal nel finale della partita vinta 2-1 dalla Juventus sul campo dell'AZ Alkmaar in Europa League. Il virgolettato dell'allenatore bianconero è riportato da La Gazzetta dello Sport.

    Entrato al 60' al posto di Cambiaso, il difensore colombiano va in difficoltà sulla fascia contro altri due calciatori entrati dalla panchina: Oufkir e Dijkstra, che al minuto 88 confezionano l'azione per la rete di Meerdink, poi pescato in fuorigioco in occasione del goal del possibile 2-2 annullato a de Wit al novantesimo.

  • "LA PEGGIORE DI TUTTE LE DECISIONI"

    Lo stesso allenatore della Juventus spiega nel post-partita: "Sono soddisfatto per il risultato e per la prestazione seria con l'atteggiamento giusto della mia squadra contro un avversario forte".

    "Però - prosegue Spalletti - mi preoccupa quando prendiamo goal e ci chiediamo: "Ma perché quest'altro non viene?". Oppure: "L'ho agganciato, ma qual è il mio? Questo è tuo, questo è mio". Così gli altri si muovono, vanno a trovare lo spazio, ti bucano con la palla dietro alle spalle e vai a prendere un goal per una decisione non presa. Le decisioni non prese sono peggiori di quelle sbagliate, perché se tu decidi, decidi sbagliato e fai una cosa sbagliata, ha meno costo di quella non presa. Quella non presa è la peggiore di tutte le decisioni".

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