Tanto pressing ma pochi spunti: ecco perchè Salisburgo non restituisce al Milan il miglior Camarda

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan ha strapazzato per 4-0 il Salisburgo in Europa League, utilizzando anche i giocatori che meno avevano giocato in questo inizio di stagione.

Fra questi c’era anche Francesco Camarda, che alla Red Bull Arena ha trovato la prima titolarità sotto la gestione Amorim. L’attaccante classe 2008, però, a differenza di molti altri compagni non ha brillato: l’impegno profuso è stato tanto, si è mosso in maniera continua nel pressing, ma ancora siamo distanti dal rendimento migliore.

Non si tratta, ovviamente, di una bocciatura, perchè Camarda è un 2008 e deve e può essere il centravanti del Milan del prossimo decennio. Semplicemente la presa di coscienza che i margini di crescita sono ancora enormi.







