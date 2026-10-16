Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
imago-sport-1084564191.jpgGEPA pictures
Matteo Occhiuto

Tanto pressing ma pochi spunti: ecco perchè Salisburgo non restituisce al Milan il miglior Camarda

Europa League
Salisburgo vs Milan
Milan
F. Camarda
Player ratings

Lo 0-4 in Europa League dà ampi sorrisi al Diavolo, a partire dalla prestazione di Alpha Cisse. Chi, invece, non riesce ancora a ingranare è il baby bomber: ma di tempo ce n’è molto.

Pubblicità

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan ha strapazzato per 4-0 il Salisburgo in Europa League, utilizzando anche i giocatori che meno avevano giocato in questo inizio di stagione.

Fra questi c’era anche Francesco Camarda, che alla Red Bull Arena ha trovato la prima titolarità sotto la gestione Amorim. L’attaccante classe 2008, però, a differenza di molti altri compagni non ha brillato: l’impegno profuso è stato tanto, si è mosso in maniera continua nel pressing, ma ancora siamo distanti dal rendimento migliore.

Non si tratta, ovviamente, di una bocciatura, perchè Camarda è un 2008 e deve e può essere il centravanti del Milan del prossimo decennio. Semplicemente la presa di coscienza che i margini di crescita sono ancora enormi. 


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • Ruben Amorim MilanGetty Images

    LE PAROLE DI RUBEN AMORIM SU CAMARDA

    A pensarla così è anche Ruben Amorim. L’allenatore rossonero, nel post partita, ha analizzato con grande lucidità la prova del suo giovane attaccante, proteggendolo ma indicando chiaramente le tappe del suo percorso di crescita.

    “Legge bene le partite. Deve migliorare in esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando. Ha la possibilità di correre per tutti i 90 minuti. Ci stiamo lavorando. E' qualcosa che gli è mancato anche stasera, anche perché in area sa come muoversi, sa tante cose”.

    Amorim, dunque, è consapevole che il ragazzo ha ancora tanto da fare, ma la fiducia che traspare dalle sue parole riflette anche la scelta di farlo rimanere a Milano in veste di vice Ramos.

  • MINUTAGGIO IN AUMENTO

    Il minutaggio, però, è in aumento. Fino a ieri Camarda aveva giocato solo 8 minuti in due gare di A, ieri ne sono arrivati 60, da titolare, a Salisburgo. Il ritmo partita va migliorato, Camarda deve giocare per crescere: ad aiutarlo è stata anche l’Under 21, con cui ha disputato 118 minuti fra le sfide con Armenia e Polonia, con Baldini, altro allenatore calcisticamente innamorato, che gli ha dato tanto campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Camarda MilanGetty Images

    FIDUCIA DA RITROVARE?

    L’idea, comunque, è che al ragazzo, oggi come oggi, manchi anche un pizzico di fiducia nei propri mezzi, forse dovuta a un goal che manca, in gare ufficiali, da quasi un anno, quando timbrò con l’Under 21 nel match con il Montenegro. Poi erano arrivati due centri nella pre-season contro il Celtic, adesso si attende lo squillo in questa stagione.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • STRADA TRACCIATA

    La strada, comunque, resta tracciata. Il Milan ha fiducia in Camarda, a partire da Amorim, che lo ha fortemente voluto con sé come vice Gonçalo Ramos. Per questo, nonostante fin qui non abbia inciso molto, è evidente come, con il passare delle settimane, il baby attaccante troverà sempre più spazio e occasioni di crescita, con una strada che appare quantomai tracciata al netto di una partita di Salisburgo che non è stata esaltante. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
MIL

MIL

Serie A

18 ott 2026

ATA

ATA