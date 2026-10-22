Spalletti dopo Juventus-Rennes: "Continuo a non dormire, se non vinco non sono felice"

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto a Sky dopo la gara di Europa League pareggiata per 2-2 contro i francesi del Rennes:
"Arbitro molto bravo, un po' meno bravo nella scelta di questo episodio (quello del goal annullato a Lucumì, ndr). Non so le regole, ma per come è successo ti dà un po' di interpretazione. Ci sono rimasto male, lui vede arrivare la palla e ha tutto il tempo di scegliere cosa fare. Sbaglia il gesto, non perché qualcuno gli dà noia. Per dare forza alla ricerca del goal, mi sembrava giusto così".