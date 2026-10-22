Spalletti dopo Juventus-Rennes: "Continuo a non dormire, se non vinco non sono felice"

"Siamo un po' abituati, è un problemetto che viene da lontano: non ci si sente a nostro agio a prendere campo. Dobbiamo andare alla stessa velocità della palla che va indietro: è lei che comanda. Oggi però già bene, abbiamo scelto di fare diverse volte l'uno contro uno e anche bene. Ritmo bene, ma abbiamo preso due goal che non dobbiamo prendere".