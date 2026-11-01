Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli. Queste le sue parole.
Spalletti dopo Juventus-Napoli: "In questo momento non si ha struttura di niente, c'è da tenere botta"
Sky Italia
✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).
✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).
✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.
NOW
✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.
✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.
✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.
DAZN
✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).
✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.
✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.
Sky Italia
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"Lo staff soffre insieme a me, io sono il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via però loro ci sono per quasi tutto il giorno. Stasera i meriti vanno attribuiti alla squadra, che è riuscita a prendersi quella volontà di andare a fare il primo passo e guadagnare metri. Nel secondo tempo ci sono riusciti e secondo me stasera si sono meritati la vittoria e quella stima che devono avere per il livello a cui possono giocare".
"Il discorso più importante l'ha fatto Carnevali, crea quell'attenzione e quel dover per forza assorbire le sue parole. Possiamo solo stare vicino ai giocatori, loro entrano in questo malessere di autostima che poi non gli riesce più niente. Il Napoli ha iniziato bene, poi loro sono stati bravissimi ad entrare nel ritmo della partita e nelle scelte per giocare con metri di campo alle spalle. Chi è entrato lo ha fatto benissimo: stasera i meriti sono tutti dei calciatori".
"In questo momento non si ha struttura di niente, stasera ho dovuto togliere McKennie e Sarr aveva la febbre. Obbligatorie tutte le sostituzioni e si rigioca giovedì. C'è da tenere botta e poi si parla di quello che volete. Bisogna essere squadra che fa quadrato e, insieme a uno stadio che lotta con noi come nel secondo tempo, c'è da stare uniti. Lo stadio deve tornare ad essere il nostro fortino, anche se non gli diamo grosse soddisfazioni. Grazie a coloro che ci sono stati vicini, il momento è di quelli cui bisogna tenersi per mano e avere la faccia tosta per guadagnare metri anche se non esistono".
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