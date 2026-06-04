Roma, Napoli e Inter su Dodô: la Fiorentina si prepara alla cessione, il sostituto può essere Joāo Mario

Dodò è un pallino di Gian Piero Gasperini da mesi: il tecnico della Roma lo vorrebbe per rinforzare le fasce in vista del ritorno in Champions League, ma tutto dipende dalla posizione di Wesley. Se l'ex Flamengo sarà spostato definitivamente a sinistra, dove si è disimpegnato bene, allora la corsia di destra sarà libera per Dodò; se invece Wesley sarà riportato sul suo piede forte, allora D'Amico, pronto a raccogliere il testimone da ds di Massara, dovrà cercare prima un esterno sinistro.