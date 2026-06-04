Dodò al centro del mercato: il brasiliano classe 1998, che da tempo non trova l'accordo con laFiorentina per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2027, aspetta l'inizio delle trattative per conoscere il proprio futuro, dato che davanti a lui si potrebbero aprire almeno tre strade in Italia.
Roma, Napoli e Inter su Dodô: la Fiorentina si prepara alla cessione, il sostituto può essere Joāo Mario
ROMA
Dodò è un pallino di Gian Piero Gasperini da mesi: il tecnico della Roma lo vorrebbe per rinforzare le fasce in vista del ritorno in Champions League, ma tutto dipende dalla posizione di Wesley. Se l'ex Flamengo sarà spostato definitivamente a sinistra, dove si è disimpegnato bene, allora la corsia di destra sarà libera per Dodò; se invece Wesley sarà riportato sul suo piede forte, allora D'Amico, pronto a raccogliere il testimone da ds di Massara, dovrà cercare prima un esterno sinistro.
INTER
Dodò è l'alternativa low cost a Palestra dell'Atalanta per il dopo Dumfries, diretto al Real Madrid. L'Inter coprirebbe il costo dell'operazione con i soldi della clausola dell'olandese, mentre per Palestra servirebbe più del doppio.
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NAPOLI
Il Napoli vorrebbe l'israeliano Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, ma il prezzo di 25 milioni è troppo alto: Dodò è una delle alternative per il ruolo di vice Di Lorenzo, ma è tutta da capire la disponibilità del brasiliano ad un ruolo da comprimario.
JOAO MARIO PER LA FIORENTINA
La partenza di Dodò aprirebbe le porte all'arrivo di un sostituto: Tuttosport assicura che la Fiorentina avrebbe in pugno il sì di Joao Mario, terzino portoghese della Juventus che ha giocato in prestito al Bologna nella seconda parte di stagione. I primi contatti tra i due club avrebbero già delineato una possibile operazione sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni, mentre al momento appare esclusa una cessione immediata a titolo definitivo. Il costo complessivo dell'operazione potrebbe aggirarsi tra gli 8 e i 10 milioni di euro.
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