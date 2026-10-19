Numeri folli, rinnovo prioritario: ora l’obiettivo del Milan è il rinnovo di Rabiot

Partiamo dalle semplici cifre. Rabiot ha giocato 9 partite fra campionato ed Europa League: le statistiche parlano di 4 goal e 4 assist. In pratica, in quasi ogni gara disputata (e l’ex Juve ne ha giocate 3 su 9 partendo dalla panchina) ha messo a referto una partecipazione alle reti. È semplicemente la sublimazione di una dominanza tecnica e fisica che, in A, non ha eguali. Rabiot è il partner perfetto di Modric, per corsa, tempi di inserimento e capacità sulle trequarti avversarie. Ma non è solo tecnicamente che Adrienne si sta distinguendo.