Numeri folli, rinnovo prioritario: ora l’obiettivo del Milan è il rinnovo di Rabiot

Adrienne Rabiot è il miglior giocatore del Milan al momento. Il francese, nonostante sia arrivato tardi in estate in virtù del Mondiale disputato, ci ha messo poco a entrare in condizione e si è imposto, sin da subito, come uno dei perni assoluti della squadra di Amorim.
Gia l’anno scorso, a dir la verità, Rabiot era costantemente fra i giocatori più importanti del Diavolo, con Allegri che l’aveva fortemente voluto.
Una storia che si sta ripetendo, nonostante il cambio di guida tecnica avesse posto dei flebilissimi dubbi sul mantenimento del suo rendimento. I numeri, però, stanno dimostrando che il centrocampista francese è davvero troppo importante per questo Milan.
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