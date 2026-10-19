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Matteo Occhiuto

Numeri folli, rinnovo prioritario: ora l’obiettivo del Milan è il rinnovo di Rabiot

Serie A
Milan
A. Rabiot

Inizio di stagione record con 4 gol e 4 assist per il francese, ormai perno del centrocampo di Amorim e leader dello spogliatoio: il club spinge per blindarlo fino al 2030.

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Adrienne Rabiot è il miglior giocatore del Milan al momento. Il francese, nonostante sia arrivato tardi in estate in virtù del Mondiale disputato, ci ha messo poco a entrare in condizione e si è imposto, sin da subito, come uno dei perni assoluti della squadra di Amorim.

Gia l’anno scorso, a dir la verità, Rabiot era costantemente fra i giocatori più importanti del Diavolo, con Allegri che l’aveva fortemente voluto. 

Una storia che si sta ripetendo, nonostante il cambio di guida tecnica avesse posto dei flebilissimi dubbi sul mantenimento del suo rendimento. I numeri, però, stanno dimostrando che il centrocampista francese è davvero troppo importante per questo Milan. 


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  • Rabiot MilanGetty Images

    IL MIGLIOR RABIOT DI SEMPRE?

    Partiamo dalle semplici cifre. Rabiot ha giocato 9 partite fra campionato ed Europa League: le statistiche parlano di 4 goal e 4 assist. In pratica, in quasi ogni gara disputata (e l’ex Juve ne ha giocate 3 su 9 partendo dalla panchina) ha messo a referto una partecipazione alle reti. È semplicemente la sublimazione di una dominanza tecnica e fisica che, in A, non ha eguali. Rabiot è il partner perfetto di Modric, per corsa, tempi di inserimento e capacità sulle trequarti avversarie. Ma non è solo tecnicamente che Adrienne si sta distinguendo.

  • Maignan Rabiot MilanGetty

    LEADER TECNICO, MA NON SOLO

    Rabiot, infatti, si sta dimostrando leader tanto tecnico quanto caratteriale. È stato lui, nel post-gara con l’Atalanta, a bacchettare i compagni, a evidenziare come il Milan non possa permettersi certi black-out. 

    Abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, poi stranamente nella ripresa abbiamo perso il filo della partita. È un problema: se fai una prima frazione di questo livello non puoi fare un secondo tempo del genere. Abbiamo fatto tanti cambi ma secondo me quelli che entrano devono fare di più, entrare bene in partita. Comunque sono 3 punti importantissimi e siamo contenti

    Parole anche piuttosto dure, ma che evidenziano quanto Rabiot abbia spostato la mentalità di un club che deve giocare ogni partita per vincere. 

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  • Rabiot MilanGetty Images

    IL CONTRATTO DI RABIOT: SCADENZA 2028, MA…

    Uno dei temi, ora, è il suo futuro. Chiariamo subito: la scadenza del suo contratto è fissata al 2028, con anche un’opzione che potrebbe portare al 2029. Eppure il Milan sta già pensando a un rinnovo, per estendere il suo legame con il Milan fino almeno al 2030, quando Rabiot avrà, in realtà, 35 anni. 

    Un segnale di fiducia, per un giocatore che, in realtà, ha spesso cambiato maglia ma che forse potrebbe aver trovato la sua destinazione finale. 

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    TRATTATIVA IN PROGRAMMA

    Per questo, ora, il club di Gerry Cardinale ha, sul tavolo, il pensiero di estendere il legame con il Rabiot quanto prima. Degli accenni di dialogo ci sono già stati, l’attuale stipendio si aggira intorno ai 5 milioni di euro, fra i più alti in casa Milan. L’intesa potrebbe essere trovata facilmente, addirittura entro fine anno: il Diavolo vuole blindare il suo leader in mezzo al campo e nello spogliatoio. 

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