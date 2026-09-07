Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Tradotto da

Riepilogo della 4ª giornata della Liga: le squadre di Madrid sono le grandi sconfitte

LaLiga
Real Madrid
Barcellona
Atletico Madrid
Real Betis

Il riepilogo completo dei momenti più importanti dell'ultimo weekend della Liga spagnola. Analizziamo i risultati, i temi principali, le migliori prestazioni individuali e altro ancora.

L'ultimo weekend di Liga ha visto l'Atletico Madrid subire una pesante batosta sul campo dell'Athletic Bilbao, mentre il Real Madrid ha perso terreno nella corsa al titolo con una sconfitta contro un Real Betis sempre più impressionante. Stesso copione per il Barcellona, che ha travolto un Valencia inerme.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Betis 1-0 Real Madrid

    Il Real Betis ha proseguito il suo eccellente avvio di stagione, battendo il Real Madrid 1-0 al Villamarín. Betis e Madrid sono ora appaiate a quota nove punti dopo quattro partite, ed è un risultato che consegna al Barcellona una prima iniziativa nella corsa al titolo. Kylian Mbappe ha sbagliato un rigore nel recupero per il Real Madrid, che è anche in ansia per le condizioni fisiche di Jude Bellingham.

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDAFP

    Athletic Bilbao 3-0 Atletico Madrid

    L'Atleti ha subito un pesante 3-0 contro l'Athletic Bilbao nel fine settimana, con i gol firmati da Nico Williams, Robert Navarro e Oihan Sancet. Il Madrid continua a essere tormentato dai problemi in attacco. L'attaccante argentino Julian Álvarez vuole lasciare il club dopo che il suo trasferimento desiderato al Barcellona non si è concretizzato, mentre Alexander Sorloth è fuori per infortunio. Per il tecnico Diego Simeone è stata una serie di risultati altalenanti, con la sconfitta contro il Bilbao arrivata dopo la vittoria per 3-1 a Siviglia e il pareggio per 2-2 con il Villarreal. Alvarez è entrato dalla panchina contro il Bilbao, così come il suo connazionale e acquisto estivo Cristian Romero. 

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo Vallecano-Racing Santander 3-2

    Il Vallecano ha vinto un thriller da cinque gol, rimontando per due volte dopo essere andato in svantaggio di un gol e riuscendo a prevalere nonostante sia rimasto in 10 uomini nella fase finale. Sergio Camello ha brillato per i padroni di casa con una doppietta e un assist, trascinando la sua squadra alla prima vittoria della stagione.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Villarreal 2-3 Deportivo La Coruna

    Un altro thriller da cinque gol ha visto il neopromosso Depor conquistare tre punti preziosissimi sul campo del Villarreal. L'attaccante giramondo Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato all'88' il gol vittoria per gli ospiti, che restano imbattuti con otto punti dopo quattro partite di Liga. Finora è stato un ritorno superbo nella massima serie.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 0-5 Barcellona

    Il pessimo avvio di stagione del Valencia è proseguito con un pesantissimo 5-0 in casa contro i campioni del Barcellona. Il Valencia è ultimo in classifica dopo quattro partite, con un solo punto all’attivo. Lamine Yamal ha brillato tra gli ospiti con una doppietta, mentre Dani Olmo ha servito due assist. Per il Barça sono ora quattro vittorie su quattro.

  • Deportivo Alaves v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo Alaves 5-2 Osasuna

    L'attaccante argentino Lucas Boye si è portato a casa il pallone della partita dopo la sua tripletta in un'altra gara di Liga ad alto punteggio. L'Alaves ha 10 punti dopo quattro partite e resta imbattuto, e solo Barcellona e Deportivo La Coruña possono dire lo stesso. Altrove, Malaga e Levante hanno pareggiato 0-0, mentre l'Espanyol ha fermato il Siviglia sull'1-1.