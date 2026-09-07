Riepilogo della 4ª giornata della Liga: le squadre di Madrid sono le grandi sconfitte

L'Atleti ha subito un pesante 3-0 contro l'Athletic Bilbao nel fine settimana, con i gol firmati da Nico Williams, Robert Navarro e Oihan Sancet. Il Madrid continua a essere tormentato dai problemi in attacco. L'attaccante argentino Julian Álvarez vuole lasciare il club dopo che il suo trasferimento desiderato al Barcellona non si è concretizzato, mentre Alexander Sorloth è fuori per infortunio. Per il tecnico Diego Simeone è stata una serie di risultati altalenanti, con la sconfitta contro il Bilbao arrivata dopo la vittoria per 3-1 a Siviglia e il pareggio per 2-2 con il Villarreal. Alvarez è entrato dalla panchina contro il Bilbao, così come il suo connazionale e acquisto estivo Cristian Romero.