Ricordate Roger Ibanez? Dopo l'addio alla Roma si è riscoperto bomber: 7 goal e 4 assist stagionali

L'ex difensore giallorosso, che oggi gioca in Arabia Saudita con l'Al Ahli, ha iniziato a segnare con continuità: 4 reti nelle ultime 5 partite.

Di Roger Ibanez a Roma si ricordano per il suo vigore fisico, per l'innata indole a non mollare di un centimetro, per qualche svarione, per una certa allergia ai derby. Non certo per i goal segnati. Normale: si sta parlando di un difensore centrale.

Fa specie, così, vedere come Ibanez si sia trasformato da quando ha lasciato la Capitale e la Serie A: oggi il brasiliano gioca in Arabia Saudita, dove indossa la maglia dell'Al Ahli, e sì, ha davvero imparato a segnare.

Numeri importanti, numeri magari non da centravanti ma da centrocampista col fiuto realizzativo sì. Numeri, soprattutto, sorprendenti per uno che nel corso della propria esperienza in giallorosso qualche golletto lo aveva messo a segno, ma mai con questa costanza.