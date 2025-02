Raspadori titolare nel suo ruolo preferito: la grande chance contro la Lazio per svoltare la stagione al Napoli

Nella rivoluzione del Napoli Raspadori torna protagonista: all'Olimpico Conte punterà sull'attaccante per superare l'emergenza.

Giornata di campionato che può rivelarsi molto importante per la lotta scudetto tra Napoli ed Inter visti i risultati dell'ultimo turno e soprattutto gli impegni che le due squadre avranno. Il Napoli andrà all'Olimpico contro la Lazio mentre i nerazzurri sfideranno all'Allianz Stadium la Juventus.

Per la capolista, oltre alle difficoltà legate alla gara (con la Lazio ha perso i due precedenti in stagione), ci sono i problemi legati agli infortuni che limitano le opzioni di Antonio Conte, soprattutto nel reparto offensivo.

Mancano gli esterni d'attacco e quelli che ci sono non danno garanzie: ecco perché il tecnico ha deciso di cambiare sistema tattico e puntare su Giacomo Raspadori. L'italiano avrà una grande opportunità da sfruttare, in una stagione in cui di spazio ne ha avuto poco. E finalmente potrà provare ad incidere nel ruolo "preferito". Nella corsa scudetto il Napoli prova ad aggiungere l'ex Sassuolo come arma per ritrovare la vittoria.