Ranking e cinque squadre italiane in Champions League: cosa cambia con l'eliminazione della Lazio

L'eliminazione della Lazio ad opera del Bayern fa avvicinare i tedeschi al primo posto: Europa e Conference League saranno decisive.

Rallenta la corsa delle squadre italiane e della Serie A verso un posto aggiuntivo (il quinto) nella prossima e nuova edizione della Champions League.

Com'è ormai risaputo, nella stagione 2024/25 il torneo europeo rivoluzionerà il suo format allargando il numero di squadre partecipanti da 32 a 36, con un girone unico e 8 partite garantite (quattro in casa e quattro fuori) contro avversari diversi, sempre tramite la divisione per fasce.

L'articolo prosegue qui sotto

Ci sono quindi quattro slot in più da riempire: a chi vanno? Due di questi posti saranno assegnati alle Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione in corso. Ovvero una specie di ranking UEFA ma su base annuale: se i club italiani dovessero dunque andare forte in Europa (un po' come accaduto la scorsa stagione), insomma, la quinta classificata in Serie A (al momento la Roma) entrerebbe di diritto nella prossima Champions League.