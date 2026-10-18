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McTominay NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Quanto manca il miglior McTominay al Napoli: zero goal, zero assist e una condizione da ritrovare

Serie A
Napoli
Venezia vs Napoli
S. McTominay

Anche a Venezia lo scozzese, tornato titolare solo pochi giorni prima contro il Villarreal, ha faticato. Una delle chiavi per uscire dalla crisi è proprio lui.

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Scott McTominay ancora non c'è. Così come non c'è il Napoli, sconfitto a Venezia e capace di toccare in Laguna il punto più basso di questo complicatissimo inizio di stagione.

Adams segna, De Bruyne sbaglia un rigore, Stankovic para di tutto. E il nuovo arrivato Davide Nicola batte Massimiliano Allegri, per il quale la panchina sembra farsi meno salda ogni settimana che passa.

Ma al Penzo è mancato anche lui, McTominay. Di nuovo. E questo per il Napoli si è rivelato un problema non esattamente di secondaria importanza.


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  • ANCORA FUORI CONDIZIONE

    L'ingresso dalla panchina di otto giorni fa contro il Frosinone, il primo scorcio di partita dopo l'inattività per l'aritmia cardiaca, aveva in realtà dato sensazioni piuttosto positive.

    L'ex giocatore del Manchester United, applauditissimo dal Maradona, era entrato con il piglio giusto in campo. Aveva sfiorato il goal, aveva chiamato Palmisani alla parata. Insomma, buoni segnali. Che però non hanno trovato continuità.

    Anche a Venezia, come contro il Villarreal, McTominay è apparso lontano dalla condizione migliore. Allegri lo ha piazzato sulla trequarti, assieme a Giovane, ma lo scozzese ha faticato a incidere, non riuscendo ad aiutare il Napoli a risalire la china.

  • ZERO GOAL E ZERO ASSIST

    In generale, i numeri stagionali di McTominay non sono da... McTominay: zero i goal segnati, zero anche gli assist vincenti per i compagni.

    Scott è sceso in campo cinque volte fino a questo momento: le prime due partite di campionato contro Genoa e Como, lo spezzone contro il Frosinone, quindi le trasferte con Villarreal e Venezia. E nel mezzo, lo stop per l'aritmia.

    Il problema è che anche prima di doversi fermare McTominay non aveva fatto bene. Scarso il suo contributo col Genoa, idem alla seconda contro il Como. Se a Marassi la squadra di Allegri era riuscita in qualche modo a venire a capo dell'avversario nel finale, una settimana più tardi non ci era riuscita.

    Il paragone con quel che McTominay ha combinato nelle altre due stagioni napoletane, così, diventa inevitabile. Quella dello Scudetto in primis, con 12 reti e 6 assist in 34 partite e il premio di MVP del campionato. Ma anche la scorsa, seppur non così fiammante (10 e 3 in 33 presenze).

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  • CHI PRENDE PER MANO IL NAPOLI?

    Allegri e il Napoli aspettano McTominay. La vera chiave di volta per tornare a sperare in qualcosa di positivo in una stagione nata sotto il segno sbagliato è proprio lui.

    Poi, per carità, altri elementi in grado di incidere ci sono. Come Kevin De Bruyne, convincente nelle ultime settimane nonostante il rigore sbagliato a Venezia. O come la riscoperta Giovane. Si è invece fatto di nuovo male Alisson Santos, il migliore al Penzo: questa sì è una pessima notizia.

    McTominay va verso la terza partita da titolare di fila contro il Bodo/Glimt, martedì sera, in una gara che potrebbe essere delicatissima anche per il futuro di Allegri. Il tecnico non può e non vuole rinunciare a lui. Sa che la condizione migliore arriverà solo giocando. E sa che dai piedi e dal genio di Scott dipende gran parte del futuro del Napoli.

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