Quanto manca il miglior McTominay al Napoli: zero goal, zero assist e una condizione da ritrovare

Scott McTominay ancora non c'è. Così come non c'è il Napoli, sconfitto a Venezia e capace di toccare in Laguna il punto più basso di questo complicatissimo inizio di stagione.
Adams segna, De Bruyne sbaglia un rigore, Stankovic para di tutto. E il nuovo arrivato Davide Nicola batte Massimiliano Allegri, per il quale la panchina sembra farsi meno salda ogni settimana che passa.
Ma al Penzo è mancato anche lui, McTominay. Di nuovo. E questo per il Napoli si è rivelato un problema non esattamente di secondaria importanza.
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