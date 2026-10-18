Quanto manca il miglior McTominay al Napoli: zero goal, zero assist e una condizione da ritrovare

In generale, i numeri stagionali di McTominay non sono da... McTominay: zero i goal segnati, zero anche gli assist vincenti per i compagni.

Scott è sceso in campo cinque volte fino a questo momento: le prime due partite di campionato contro Genoa e Como, lo spezzone contro il Frosinone, quindi le trasferte con Villarreal e Venezia. E nel mezzo, lo stop per l'aritmia.

Il problema è che anche prima di doversi fermare McTominay non aveva fatto bene. Scarso il suo contributo col Genoa, idem alla seconda contro il Como. Se a Marassi la squadra di Allegri era riuscita in qualche modo a venire a capo dell'avversario nel finale, una settimana più tardi non ci era riuscita.

Il paragone con quel che McTominay ha combinato nelle altre due stagioni napoletane, così, diventa inevitabile. Quella dello Scudetto in primis, con 12 reti e 6 assist in 34 partite e il premio di MVP del campionato. Ma anche la scorsa, seppur non così fiammante (10 e 3 in 33 presenze).