Allegri rischia l'esonero? Cosa succede dopo Venezia-Napoli e le parole dell'allenatore

Sempre a DAZN hanno chiesto ad Allegri se abbia già sentito il presidente De Laurentiis dopo il 90'. L'ex allenatore del Milan ha risposto così:

"No, assolutamente, non l’ho sentito. Capisco gli umori, ma c’è solamente da lavorare con grande voglia per ribaltare la situazione in campionato e in Champions. Ci sono momenti nel calcio in cui le cose non vanno bene: con grande serenità e professionalità bisogna mettersi lì, lavorare e cercare di fare un goal più degli altri. Bisogna tirar fuori l’orgoglio, il carattere e la rabbia”.