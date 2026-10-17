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Allegri NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Allegri rischia l'esonero? Cosa succede dopo Venezia-Napoli e le parole dell'allenatore

Serie A
Napoli
Venezia vs Napoli
M. Allegri

Quinta sconfitta nelle prime 9 uscite stagionali per la formazione partenopea, battuta anche in Laguna: cosa può succedere ora.

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Incredibile ma vero: contro il Venezia, nell'ennesima giornata storta di questo avvio di stagione, il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso la 5 partita su 9 disputate tra campionato e Champions League.

A decidere è stata una rete all'inizio della ripresa di Akor Adams. Mentre il portiere di casa Stankovic, un muro totale e vero MVP della sfida, ha poi parato un calcio di rigore di De Bruyne.

Al termine dell'incontro, Allegri si è portato velocemente e a testa bassa verso gli spogliatoi del Penzo, certamente con cattivi pensieri. Ma l'ex allenatore del Milan ora rischia l'esonero?


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  • ALLEGRI RISCHIA L'ESONERO?

    Al momento non ci sono voci legate direttamente all'esonero di Allegri da parte del Napoli. Ma è ovvio come la situazione che sta vivendo la squadra sia assolutamente preoccupante.

    Gli azzurri hanno perso tre delle prime sette partite in campionato e due su due in Champions League. In totale fanno 5 sconfitte nelle prime 9 sfide stagionali: in pratica, più della metà.

    In caso di nuovo passo falso tra qualche giorno contro il Bodo/Glimt, nella terza giornata della Fase Campionato di Champions, la pressione su Allegri diverrebbe difficilissima da gestire: la gara contro i norvegesi rischia insomma di essere chiave per il futuro del tecnico toscano.

  • "IL CALCIO È ANCHE QUESTO"

    Così ha parlato Allegri a DAZN dopo la partita:

    “In questo momento essere preoccupati non serve assolutamente a niente. Bisogna rimanere giusti, fare meglio e girare gli episodi dalla nostra parte. Mercoledì ci siamo disuniti, oggi siamo rimasti lucidi e abbiamo creato occasioni. Ma il calcio è anche questo. Sta a noi rovesciare quest’inerzia, i valori della squadra ci sono”.

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  • "NON HO SENTITO DE LAURENTIIS"

    Sempre a DAZN hanno chiesto ad Allegri se abbia già sentito il presidente De Laurentiis dopo il 90'. L'ex allenatore del Milan ha risposto così:

    "No, assolutamente, non l’ho sentito. Capisco gli umori, ma c’è solamente da lavorare con grande voglia per ribaltare la situazione in campionato e in Champions. Ci sono momenti nel calcio in cui le cose non vanno bene: con grande serenità e professionalità bisogna mettersi lì, lavorare e cercare di fare un goal più degli altri. Bisogna tirar fuori l’orgoglio, il carattere e la rabbia”.

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