Allegri rischia l'esonero? Cosa succede dopo Venezia-Napoli e le parole dell'allenatore

Incredibile ma vero: contro il Venezia, nell'ennesima giornata storta di questo avvio di stagione, il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso la 5 partita su 9 disputate tra campionato e Champions League.
A decidere è stata una rete all'inizio della ripresa di Akor Adams. Mentre il portiere di casa Stankovic, un muro totale e vero MVP della sfida, ha poi parato un calcio di rigore di De Bruyne.
Al termine dell'incontro, Allegri si è portato velocemente e a testa bassa verso gli spogliatoi del Penzo, certamente con cattivi pensieri. Ma l'ex allenatore del Milan ora rischia l'esonero?
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