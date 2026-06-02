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Julian Alvarez Lionel Messi ArgentinaGetty Images
Francesco Schirru

Quante squadre passano il turno dalla fase ai gironi ai Mondiali 2026? Record rispetto al passato

Coppa del Mondo
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Germania vs Costa d'Avorio
Germania
Costa d'Avorio
Francia vs Senegal
Francia
Senegal
Spagna vs Arabia Saudita
Spagna
Arabia Saudita
Spagna vs Capo Verde
Capo Verde

48 squadre partecipano al Mondiale 2026, con la maggior parte che giocherà la fase ad eliminazione diretta: solo le quarte in classifica sono certe di tornare immediatamente a casa.

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Dopo diverse edizioni con 32 squadre al via, il Mondiale 2026 vede in scena ben 48 Nazionali, pronte a lottare per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e dunque alla vittoria della Coppa del Mondo, prevista fino a metà luglio.

La maggior parte delle rappresentative presente alla Coppa del Mondo passerà il turno, mentre sono una piccola parte tornerà a casa.

Da regolamento, infatti, solamente le quarte in classifica torneranno subito a casa, mentre una parte delle terze potrà sperare nel proseguo del torneo al pari delle prime e delle seconde classificate.

  • LE 12 PRIME IN CLASSIFICA

    Ognuna delle prime in classifica si qualificherà ai sedicesimi di finale del Mondiale, per un totale di dodici squadre certe di un posto nella prima fase ad eliminazione diretta.

    I gironi della Coppa del Mondo 2026 vanno dall'A all'L, per un totale di dodici gruppi composti da quattro team ciascuno.

    Le dodici prime in classifica non potranno sfidarsi nel primo turno post gironi, andando a confrontarsi con le seconde e le terze.

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  • LE 12 SECONDE IN CLASSIFICA

    Al pari delle prime dodici in classifica dei 12 gironi, passano il turno per disputare i sedicesimi di finale anche tutte e dodici le seconde in graduatoria, sempre dal girone A all'L.

    Le squadre che passeranno il turno da seconde andranno a confrontarsi con le prime in classifica, ma non solo: alcune si sfideranno tra di loro, basti pensare all'incontro tra la seconda del gruppo A e la seconda del gruppo B, così come la sfida tra la seconda del K e dell'L, il match tra la seconda del gruppo E e del gruppo I e infine quello tra il girone D e il G.

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  • LE MIGLIORI TERZE IN CLASSIFICA

    Le prime in classifica, le seconde e dunque alcune terze.

    Le migliori otto tra le terze classificate, infatti, parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta: per deciderle occorrerà considerare il punteggio nel girone, con eventuali ulteriori criteri in caso di arrivo a pari punti.

    Lasceranno il Mondiale al termine dei gironi solamente le ultime in classifica, ovvero tutte le quarte, nonchè le peggiori delle terze, per un numero totale di quattro.

    Negli ultimi Mondiali passavano il turno solamente le prime e le seconde, per un totale di sedici squadre agli ottavi di finale.