Quante squadre passano il turno dalla fase ai gironi ai Mondiali 2026? Record rispetto al passato

Al pari delle prime dodici in classifica dei 12 gironi, passano il turno per disputare i sedicesimi di finale anche tutte e dodici le seconde in graduatoria, sempre dal girone A all'L.

Le squadre che passeranno il turno da seconde andranno a confrontarsi con le prime in classifica, ma non solo: alcune si sfideranno tra di loro, basti pensare all'incontro tra la seconda del gruppo A e la seconda del gruppo B, così come la sfida tra la seconda del K e dell'L, il match tra la seconda del gruppo E e del gruppo I e infine quello tra il girone D e il G.