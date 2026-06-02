Quante squadre passano il turno dalla fase ai gironi ai Mondiali 2026? Record rispetto al passato

Dopo diverse edizioni con 32 squadre al via, il Mondiale 2026 vede in scena ben 48 Nazionali, pronte a lottare per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e dunque alla vittoria della Coppa del Mondo, prevista fino a metà luglio.
La maggior parte delle rappresentative presente alla Coppa del Mondo passerà il turno, mentre sono una piccola parte tornerà a casa.
Da regolamento, infatti, solamente le quarte in classifica torneranno subito a casa, mentre una parte delle terze potrà sperare nel proseguo del torneo al pari delle prime e delle seconde classificate.