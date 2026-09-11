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Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Qualità, rosa lunga ed entusiasmo: ma il Como può davvero vincere lo Scudetto?

Serie A
Como
C. Fabregas

Lo spettacolare debutto in Champions dei ragazzi di Fabregas fa porre l’accento sull’interrogativo che lega Nico Paz e compagni alla possibilità di conquistare lo Scudetto.

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4-1 al Lipsia per brillare alla prima in Champions League. Il Como, oggi, è sulle pagine sportive di mezza Europa. Al debutto nella competizione più importante al mondo, le gambe non hanno tremato e, anzi, è sembrato proprio che il palcoscenico abbia esaltato Cesc Fabregas e i suoi ragazzi.

Del resto, questo livello dei lariani non è una sorpresa, e se lo si considera tale si ignora la sua recente storia. Il club di Suwarso realtà ormai consolidata, capace di instillare un dubbio non da poco nella Serie A: ma questa squadra può davvero competere per lo Scudetto?

Un'analisi della cosa, nel day after di Como-Lipsia, è quantomai doverosa, senza voler scadere in pronostici e graduatorie.

  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    UN DEBUTTO CHAMPIONS SCINTILLANTE

    Torniamo alla partita col Lipsia. A tratti, il Como ha dominato. Bello da vedere, con un terzetto di trequartisti che promettono di mettere in difficoltà la difesa di tutta Europa. Baturina è completamente maturato dopo un inizio titubante, Diao è completamente ristabilito dopo i problemi dello scorso anno, Nico Paz il solito direttore d’orchestra.La squadra di Fabregas ha inflitto un 4-1 senza storia a un club che la Champions la gioca con costanza da diversi anni: qualcosa di non banale. 

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    ROSA PROFONDA E AFFAMATA

    Fabregas ha dedicato i tre punti Champions a Caqueret, rimasto fuori dalla lista Champions. Ecco, questo aspetto dà la proporzione di quella che è anche la profondità della rosa del Como: il francese non è certo l’ultimo arrivato, ma nel gruppo lariano capita che un profilo del genere resti fuori dall’elenco UEFA. Anche vedere chi è entrato dalla panchina impressiona: Perrone, Kean, Kempf, Ricci. Tutt’altro che rincalzi senza qualità, ma elementi che, in Serie A, giocherebbero titolari praticamente in ogni squadra.


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    UN’ONDA DI ENTUSIASMO

    Quello che si percepisce in riva al lago, poi, è un entusiasmo che non può non essere considerato un fattore. Suwarso sta azzeccando ogni mossa e la percezione che si ha a Como è che ci si trovi di fronte a un evento quasi irripetibile. Del resto, ma il club lariano nella sua storia era stato così in alto e si avverte anche quella sottilissima possibilità che il meglio possa ancora venire. 

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    LA GESTIONE DEL DOPPIO IMPEGNO

    Cruciale, però, sarà la gestione del duo Serie A-Champions League. Il Como è alla prima esperienza con la doppia competizione e, sebbene come detto la rosa sia profonda, è anche vero che l’impatto mentale e fisico sarà comunque importante. Anche perchè, per quanto mostrato con il Lipsia, la squadra di Fabregas ha tutte la carte in regola per pensare di entrare quantomeno nelle migliori 24 e quindi di giocare più delle otto partite già garantite dalla League Phase. 

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  • Suwarso ComoGetty Images

    IL COMO PUÒ VINCERE LO SCUDETTO?

    La domanda che apre questo pezzo, dunque, non offre - ovviamente, siamo all’inizio di questa stagione - una risposta definitiva. L’idea, comunque, è che il Como possa essere quell’outsider che, ancor più di alcune squadre blasonate, possa dire la sua nell’ottica dei primi quattro posti, ancora una volta. Magari partendo dietro all’Inter, candidata al titolo numero uno, o alla stessa Roma, ma con l’intenzione di giocarsi le sue mani e, in caso di fallimento, di fare esperienza utile per un tentativo nel futuro prossimo. Perchè, questo sì, la sensazione è che lo Scudo sia più che un’idea nelle menti di Suwarso e Fabregas. 

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