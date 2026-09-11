Qualità, rosa lunga ed entusiasmo: ma il Como può davvero vincere lo Scudetto?

Cruciale, però, sarà la gestione del duo Serie A-Champions League. Il Como è alla prima esperienza con la doppia competizione e, sebbene come detto la rosa sia profonda, è anche vero che l’impatto mentale e fisico sarà comunque importante. Anche perchè, per quanto mostrato con il Lipsia, la squadra di Fabregas ha tutte la carte in regola per pensare di entrare quantomeno nelle migliori 24 e quindi di giocare più delle otto partite già garantite dalla League Phase.