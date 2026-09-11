Qualità, rosa lunga ed entusiasmo: ma il Como può davvero vincere lo Scudetto?

4-1 al Lipsia per brillare alla prima in Champions League. Il Como, oggi, è sulle pagine sportive di mezza Europa. Al debutto nella competizione più importante al mondo, le gambe non hanno tremato e, anzi, è sembrato proprio che il palcoscenico abbia esaltato Cesc Fabregas e i suoi ragazzi.
Del resto, questo livello dei lariani non è una sorpresa, e se lo si considera tale si ignora la sua recente storia. Il club di Suwarso realtà ormai consolidata, capace di instillare un dubbio non da poco nella Serie A: ma questa squadra può davvero competere per lo Scudetto?
Un'analisi della cosa, nel day after di Como-Lipsia, è quantomai doverosa, senza voler scadere in pronostici e graduatorie.