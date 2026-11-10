PUMA Winter STELLAR NITRO, il nuovo pallone invernale ufficiale della Serie A 2026/27: dove acquistarlo, prezzo e da quando sarà utilizzato in campo

Il design del pallone interpreta la forza della collettività attraverso una grafica composta da punti che rappresentano i singoli supporter e convergono progressivamente in un'unica espressione visiva. Un concept che celebra passione, orgoglio e senso di appartenenza, raccontando come l'energia dei singoli possa trasformarsi in una forza collettiva capace di unire migliaia di appassionati.

Al centro delle prestazioni del Winter STELLAR NITRO c'è la tecnologia proprietaria NITROFOAM™, una schiuma infusa di azoto e integrata nella struttura del pallone, sviluppata per massimizzare il ritorno di energia e garantire un rimbalzo superiore. La sua natura reattiva assicura un tocco particolarmente sensibile e una risposta immediata all'impatto, favorendo maggiore reattività e accelerazione. Il risultato è un pallone progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno.

Il design del pallone interpreta la forza della collettività attraverso una grafica composta da punti che rappresentano i singoli supporter e convergono progressivamente in un'unica espressione visiva. Un concept che celebra passione, orgoglio e senso di appartenenza, raccontando come l'energia dei singoli possa trasformarsi in una forza collettiva capace di unire migliaia di appassionati.