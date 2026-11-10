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PUMA Winter Stellar Nitro Serie A 2026/27PUMA
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PUMA Winter STELLAR NITRO, il nuovo pallone invernale ufficiale della Serie A 2026/27: dove acquistarlo, prezzo e da quando sarà utilizzato in campo

Serie A
Coppa Italia
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Campionato Primavera

Presentato il pallone ufficiale invernale della Serie A Enilive, della Coppa Italia Frecciarossa e del campionato Primavera 1, disponibile dal 10 novembre e in campo a partire dal 21 novembre.

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PUMA e Lega Calcio hanno presentato quest'oggi Winter STELLAR NITRO, il nuovo pallone ufficiale invernale della Serie A Enilive, della Coppa Italia Frecciarossa e del campionato Primavera 1, disponibile dal 10 novembre e in campo a partire dal 21 novembre.

Scopri il nuovo palloneAcquista Winter STELLAR NITRO

 

  • TORNA IL COLORE GIALLO

    Dopo l'introduzione del colore arancione con l'Orbita Hi-Vis, utilizzato la scorsa stagione, quest'anno si torna al giallo fluo.

    Progettato all'interno del PUMA NITRO LAB, il nuovo pallone è stato sviluppato per garantire performance elevate anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative della stagione invernale. L'innovazione tecnologica incontra un design ad alta visibilità, caratterizzato da una vivace tonalità Fluo Yellow e da un layout cromatico studiato per assicurare un'eccellente visibilità in campo, anche in condizioni meteorologiche avverse.

  • LE CARATTERISTICHE DEL PALLONE

    Il design del pallone interpreta la forza della collettività attraverso una grafica composta da punti che rappresentano i singoli supporter e convergono progressivamente in un'unica espressione visiva. Un concept che celebra passione, orgoglio e senso di appartenenza, raccontando come l'energia dei singoli possa trasformarsi in una forza collettiva capace di unire migliaia di appassionati.

    Al centro delle prestazioni del Winter STELLAR NITRO c'è la tecnologia proprietaria NITROFOAM™, una schiuma infusa di azoto e integrata nella struttura del pallone, sviluppata per massimizzare il ritorno di energia e garantire un rimbalzo superiore. La sua natura reattiva assicura un tocco particolarmente sensibile e una risposta immediata all'impatto, favorendo maggiore reattività e accelerazione. Il risultato è un pallone progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno.

     Il design del pallone interpreta la forza della collettività attraverso una grafica composta da punti che rappresentano i singoli supporter e convergono progressivamente in un'unica espressione visiva. Un concept che celebra passione, orgoglio e senso di appartenenza, raccontando come l'energia dei singoli possa trasformarsi in una forza collettiva capace di unire migliaia di appassionati.

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  • DA QUANDO VERRÀ UTILIZZATO IL NUOVO PALLONE INVERNALE?

    Vedremo rotolare il Winter STELLAR NITRO a partire dal 21 novembre, ossia dai prossimi impegni ufficiali in Serie A dopo la sosta per le nazionali.

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  • DOVE ACQUISTARE IL NUOVO PALLONE INVERNALE DELLA SERIE A?

    Il nuovo PUMA Winter STELLAR NITRO è disponibile da oggi su PUMA.com e presso selezionati retailer.

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