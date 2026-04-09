Pubill sistema la palla con le mani in area, niente rigore né secondo giallo: episodio controverso in Barcellona-Atletico Madrid

Alla fine ha vinto l'Atletico Madrid, che si è preso una strepitosa rivincita dopo il ko di qualche giorno prima: 2-0 esterno e Barcellona costretto al miracolo al ritorno per approdare alle semifinali di Champions League.

Se Alvarez e Sorloth hanno firmato le due reti che hanno permesso alla squadra di Simeone di espugnare il Camp Nou, ecco che anche un insolito episodio da moviola ha caratterizzato la notte del Bernabeu. Il protagonista? Marc Pubill.

Un tocco con le mani in area dell'ex difensore dell'Almeria ha fatto e sta continuando a far discutere parecchio. Soprattutto perché non si è trattato di un tocco come lo intendiamo normalmente.