Probabili formazioni Torino-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Simeone, Zapata, Orsolini e Bernardeschi

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti molto diversi quella che, nel venticinquesimo turno di Serie A, vedrà opposte il Torino e il Bologna.

La compagine granata infatti, nelle ultime due uscite, ha dato importanti segnali di ripresa, superando prima il Lecce e poi ottenendo in extremis un importante pareggio sul campo della Fiorentina. Due risultati utili consecutivi che sono serviti per riprendere il cammino in campionato dopo un ruolino di marcia negativo e per risalire la classifica, che ora parla di una posizione estremamente tranquilla a quota 27.

Diverso il discorso per i rossoblù, che non solo sono reduci da quattro sconfitte consecutive patite nel torneo, ma in settimana sono stati anche eliminati dalla Coppa Italia, venendo superati ai rigori dalla Lazio. Per i felsinei sono 30 i punti in classifica, con la zona europea che si è fatta di settimana in settimana sempre più lontana.

In questa pagina tutte le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Bologna.