Probabili formazioni Torino-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Simeone, Zapata, Orsolini e Bernardeschi

Il Torino ospita il Bologna nel venticinquesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti molto diversi quella che, nel venticinquesimo turno di Serie A, vedrà opposte il Torino e il Bologna.

La compagine granata infatti, nelle ultime due uscite, ha dato importanti segnali di ripresa, superando prima il Lecce e poi ottenendo in extremis un importante pareggio sul campo della Fiorentina. Due risultati utili consecutivi che sono serviti per riprendere il cammino in campionato dopo un ruolino di marcia negativo e per risalire la classifica, che ora parla di una posizione estremamente tranquilla a quota 27.

Diverso il discorso per i rossoblù, che non solo sono reduci da quattro sconfitte consecutive patite nel torneo, ma in settimana sono stati anche eliminati dalla Coppa Italia, venendo superati ai rigori dalla Lazio. Per i felsinei sono 30 i punti in classifica, con la zona europea che si è fatta di settimana in settimana sempre più lontana.

In questa pagina tutte le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Bologna.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    Baroni non potrà contare sull’infortunato Obrador a sinistra, spazio dunque a Lazaro con Pedersen che presidierà l’out opposto. Ilkhan e Casadei formeranno il duo di mediana, mentre in attacco è corsa a quattro tra Simeone, Adams, Kulenovic e Zapata per due maglie da titolare, con i primi due in leggero vantaggio. 

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Consueto 4-2-3-1 per Italiano che a centrocampo dovrà rinunciare allo squalificato Pobega. Spazio dunque a Freuler e Moro, mentre in attacco dovrebbe essere Castro ad agire da unica punta. Joao Mario in vantaggio su Zortea per una maglia a destra, mentre sulla trequarti Orsolini e Bernardeschi da un lato e Cambiaghi e Rowe dall’altra, si contendono due maglie in un reparto nel quale solo Ferguson sembra certo di un posto da titolare.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

  • INDISPONIBILI TORINO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Ilic
    • Ismajli
    • Obrador

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    SQUALIFICATI

    • Pobega

    INDISPONIBILI

    • De Silvestri
    • Lykogiannis
0