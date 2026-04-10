Probabili formazioni Cagliari-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Kilicsoy, Folorunsho, Palestra, Vardy, Sanabria, Thorsby e Djuric

Si giocherà alla Unipol Domus una delle partite potenzialmente più importanti del 32° turno di Serie A: quella che vedrà opposte Cagliari e Cremonese.

Una sfida tra due squadre che stanno vivendo momenti complicati e che potrebbe rappresentare un vero bivio nella corsa che conduce alla salvezza.

I sardi, che solo fino a poche settimane fa sembravano praticamente sicuri della permanenza in Serie A, non vincono da fine gennaio e da allora hanno ottenuto solo due punti, inanellando per il resto sei sconfitte, le ultime delle quattro consecutive.

Un ruolino di marcia che ha fatto perdere loro posizioni su posizioni in classifica, tanto che adesso possono vantare appena tre lunghezze di vantaggio sul Lecce e proprio la Cremonese, che attualmente sono appaiate al terzultimo posto.

I grigiorossi, dal canto loro, andranno ovviamente a caccia di quel risultato importante che possa consentire loro di riprendere il Cagliari a quota 30 e magari allungare sul Lecce che sarà impegnato sul difficile campo del Bologna.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cagliari-Cremonese.



