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Jamie Vardy Cremonese 2025-26Getty
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Cagliari-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Kilicsoy, Folorunsho, Palestra, Vardy, Sanabria, Thorsby e Djuric

Serie A
Cagliari vs Cremonese
Cagliari
Cremonese

Il Cagliari ospita la Cremonese nel turno di Serie A: le novità relative alle formazioni del match.

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Si giocherà alla Unipol Domus una delle partite potenzialmente più importanti del 32° turno di Serie A: quella che vedrà opposte Cagliari e Cremonese.

Una sfida tra due squadre che stanno vivendo momenti complicati e che potrebbe rappresentare un vero bivio nella corsa che conduce alla salvezza.

I sardi, che solo fino a poche settimane fa sembravano praticamente sicuri della permanenza in Serie A, non vincono da fine gennaio e da allora hanno ottenuto solo due punti, inanellando per il resto sei sconfitte, le ultime delle quattro consecutive.

Un ruolino di marcia che ha fatto perdere loro posizioni su posizioni in classifica, tanto che adesso possono vantare appena tre lunghezze di vantaggio sul Lecce e proprio la Cremonese, che attualmente sono appaiate al terzultimo posto.

I grigiorossi, dal canto loro, andranno ovviamente a caccia di quel risultato importante che possa consentire loro di riprendere il Cagliari a quota 30 e magari allungare sul Lecce che sarà impegnato sul difficile campo del Bologna.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cagliari-Cremonese.


  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Pisacane dovrebbe disegnare il suo Cagliari con un 3-5-2 nel quale uno tra Rodriguez e Dossena andrà a completare con Zé Pedro e Mina il terzetto di difesa. Adopo e Sulemana si contendono una maglia da titolare in mediana, mentre in attacco, al fianco di Esposito, ci sarà uno tra Folorunsho e Kilicsoy.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.

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  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Giampaolo ripartirà da un 4-4-2 nel quale non ci sarà lo squalificato Maleh a centrocampo, spazio dunque a Payero che andrà ad agire al fianco di Grassi (in vantaggio su Bondo). In difesa è ballottaggio tra Baschirotto e Bianchetti, mentre sull'out di destra ci sarà spazio per uno tra Zerbin e Barbieri. In attacco Djuric potrebbe andare a completare con Bonazzoli la coppia offensiva. Recuperato Sanabria, sempre ai box sia Vardy che Thorsby.

    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Payero, Vandeputte; Djuric, Bonazzoli. All. Giampaolo.

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  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INDISPONIBILI

    Felici

    Idrissi

    Pavoletti

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    SQUALIFICATI

    Maleh

    INDISPONIBILI

    Collocolo

    Moumbagna

    Thorsby

    Vardy

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