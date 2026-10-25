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Vinicius CourtoisGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Vinicius Junior e Courtois non giocano il Clasico Barcellona-Real Madrid: non sono nemmeno in panchina

LaLiga
Barcellona vs Real Madrid
Barcellona
Real Madrid
Vinicius Junior
T. Courtois

José Mourinho deve fare a meno di due delle principali stelle della propria rosa per il big match del Camp Nou: il motivo della doppia assenza.

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Barcellona primissimo in Liga, Real Madrid in ritardo e già costretto a rincorrere. Ma José Mourinho avrà una missione complicatissima soprattutto per un altro motivo.

Nel Real mancheranno infatti due delle principali stelle della rosa: Vinicius Junior e Thibaut Courtois. I due non siederanno neppure in panchina, oltre a non far parte della formazione di partenza di Mourinho, anche se inizialmente il belga era stato convocato diversamente dal compagno.

Perché dunque Vinicius e Courtois non giocano il Clasico contro il Barcellona? Il motivo della doppia assenza e chi li sostituisce al Camp Nou.


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  • PERCHÉ VINICIUS JUNIOR NON GIOCA BARCELLONA-REAL MADRID

    Pesante è l'assenza di Vinicius Junior, nonostante il brasiliano stia vivendo settimane non semplici con la maglia del Real Madrid, con cui pure ha rinnovato qualche settimana fa.

    L'ex attaccante del Flamengo non giocherà il Clasico in quanto è squalificato: un paio di settimane fa è stato infatti espulso durante una partita di campionato vinta contro il Villarreal, per aver tirato i capelli a un avversario prima di andare a segno. Rete poi annullata dal VAR, con successivo rosso per il brasiliano.

    Pesantissima la squalifica inflitta nei giorni seguenti a Vinicius: addirittura quattro partite di Liga. La prima è già stata scontata nello scorso weekend contro il Siviglia, la seconda è proprio quella contro il Barcellona. Poi ne rimarranno due.

    Lo stop di Vinicius va a sommarsi al rendimento scadente che il sudamericano ha prodotto in questo avvio di stagione: con il Real Madrid è andato a segno appena una volta, ad agosto contro la Real Sociedad.

  • PERCHÉ COURTOIS NON GIOCA BARCELLONA-REAL MADRID

    Non è invece squalificato Courtois, che però non giocherà Barcellona-Real Madrid per un altro motivo: il portiere belga è out per motivi di salute.

    "Courtois non potrà partecipare alla partita di Liga di stasera tra il Real Madrid e il Barcellona a causa dell'influenza - hanno comunicato le Merengues sul proprio sito ufficiale - Al suo posto è stato convocato Illia Voloshyn".

    L'assenza di Courtois è dell'ultim'ora: l'ex portiere di Atletico Madrid e Chelsea era stato regolarmente inserito nella lista dei convocati del Real Madrid, prima di dare forfait in extremis.

    Tra i pali di Mourinho giocherà dunque il secondo di Courtois, ovvero l'ucraino Andrij Lunin: toccherà a lui provare a fermare i vari Yamal e Raphinha.

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  • LE FORMAZIONI DI BARCELLONA-REAL MADRID

    Questi sono i 22 che, alle ore 21, dovrebbero scendere in campo al Camp Nou per il Clasico tra Barcellona e Real Madrid:

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha. All. Flick

    REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Arda Guler, Tchouameni; Endrick, Bellingham, Diomande; Mbappé. All. Mourinho

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