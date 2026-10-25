Perché Vinicius Junior e Courtois non giocano il Clasico Barcellona-Real Madrid: non sono nemmeno in panchina

Barcellona primissimo in Liga, Real Madrid in ritardo e già costretto a rincorrere. Ma José Mourinho avrà una missione complicatissima soprattutto per un altro motivo.
Nel Real mancheranno infatti due delle principali stelle della rosa: Vinicius Junior e Thibaut Courtois. I due non siederanno neppure in panchina, oltre a non far parte della formazione di partenza di Mourinho, anche se inizialmente il belga era stato convocato diversamente dal compagno.
Perché dunque Vinicius e Courtois non giocano il Clasico contro il Barcellona? Il motivo della doppia assenza e chi li sostituisce al Camp Nou.
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