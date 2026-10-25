Perché Vinicius Junior e Courtois non giocano il Clasico Barcellona-Real Madrid: non sono nemmeno in panchina

Non è invece squalificato Courtois, che però non giocherà Barcellona-Real Madrid per un altro motivo: il portiere belga è out per motivi di salute.

"Courtois non potrà partecipare alla partita di Liga di stasera tra il Real Madrid e il Barcellona a causa dell'influenza - hanno comunicato le Merengues sul proprio sito ufficiale - Al suo posto è stato convocato Illia Voloshyn".

L'assenza di Courtois è dell'ultim'ora: l'ex portiere di Atletico Madrid e Chelsea era stato regolarmente inserito nella lista dei convocati del Real Madrid, prima di dare forfait in extremis.

Tra i pali di Mourinho giocherà dunque il secondo di Courtois, ovvero l'ucraino Andrij Lunin: toccherà a lui provare a fermare i vari Yamal e Raphinha.