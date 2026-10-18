Perché Spalletti non è in panchina per Juventus-Lazio e chi è Marco Domenichini, il suo vice

Luciano Spalletti ha presenziato regolarmente alla classica conferenza stampa di vigilia di Juventus-Lazio. Ma, al contrario, non sarà presente per il posticipo dell’Allianz Stadium.
L’allenatore bianconero non potrà dunque guidare la squadra dai bordi del terreno di gioco in occasione della gara contro la formazione di Gattuso, molto importante per una squadra che deve provare a dare continuità al successo di Vigo in Europa League.
In panchina siederà così Marco Domenichini, il vice di Spalletti: per la prima volta in questa stagione sarà lui l’allenatore della Juventus.
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