Perché Spalletti non è in panchina per Juventus-Lazio e chi è Marco Domenichini, il suo vice

In panchina contro la Lazio ci sarà così il vice di Spalletti, ovvero il quasi sessantottenne (compirà gli anni mercoledì prossimo) Marco Domenichini. Vice storico, come accennato all’inizio, se è vero che ha accompagnato l’allenatore della Juventus in quasi tutte le avventure della sua carriera.

Domenichini ha cominciato a fare il secondo di Spalletti addirittura a Empoli, alla fine degli anni novanta, prima nelle giovanili e poi in prima squadra. E lo ha seguito alla Sampdoria, al Venezia, quindi alla Roma, allo Zenit, ancora alla Roma, all’Inter, al Napoli, in Nazionale e infine alla Juventus.

Per la prima volta da quando Spalletti è alla Juventus, toccherà a lui indossare i panni dell’allenatore capo: l’ex ct non era mai stato squalificato dall’inizio della propria avventura a Torino.