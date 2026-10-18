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Spalletti JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Spalletti non è in panchina per Juventus-Lazio e chi è Marco Domenichini, il suo vice

Serie A
Juventus
Juventus vs Lazio
Lazio
L. Spalletti

L’allenatore bianconero non sarà ai bordi del terreno di gioco in occasione del posticipo dell’Allianz Stadium: al suo posto lo storico secondo.

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Luciano Spalletti ha presenziato regolarmente alla classica conferenza stampa di vigilia di Juventus-Lazio. Ma, al contrario, non sarà presente per il posticipo dell’Allianz Stadium.

L’allenatore bianconero non potrà dunque guidare la squadra dai bordi del terreno di gioco in occasione della gara contro la formazione di Gattuso, molto importante per una squadra che deve provare a dare continuità al successo di Vigo in Europa League.

In panchina siederà così Marco Domenichini, il vice di Spalletti: per la prima volta in questa stagione sarà lui l’allenatore della Juventus.


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  • PERCHÉ SPALLETTI NON È IN PANCHINA

    Spalletti è stato squalificato per una giornata a causa della lite con il collega Fabio Pisacane al termine di Cagliari-Juventus. Per questo motivo non sarà in panchina in occasione del posticipo contro la Lazio.

    "Io gli ho detto che sono bravi, giocano bene e sanno anche perdere tempo - ha spiegato l’allenatore bianconero dopo la partita della Unipol Domus - Lui mi ha chiesto cosa volesse dire perdere tempo e l'arbitro ci ha buttato fuori. Nulla di particolare, tutto normale".

    Secondo Pisacane, invece, “poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace. Mister Spalletti già ieri ha dato l'impressione di essere preoccupato e questo ci rende giustizia, rende giustizia ai ragazzi”.

  • IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

    Durante la settimana, il Giudice Sportivo ha emesso il classico comunicato con le sanzioni per i protagonisti del weekend, annunciando la squalifica per una giornata di campionato comminata a Spalletti.

    L’ex ct della Nazionale è stato fermato “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine”.

    La stessa sanzione, ovvero una giornata di squalifica, è stata comminata anche a Pisacane, l’altro protagonista della lite di Cagliari.

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  • QUANDO TORNA SPALLETTI

    Spalletti, che peraltro in settimana ha regolarmente guidato la Juventus dalla panchina nella gara di Europa League vinta in rimonta a Cagliari, tornerà a Lecce per quanto riguarda il campionato: il match contro la formazione di Eusebio Di Francesco, valido per l’ottava giornata, è in programma domenica 25 ottobre alle 18.

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  • CHI È IL VICE DOMENICHINI

    In panchina contro la Lazio ci sarà così il vice di Spalletti, ovvero il quasi sessantottenne (compirà gli anni mercoledì prossimo) Marco Domenichini. Vice storico, come accennato all’inizio, se è vero che ha accompagnato l’allenatore della Juventus in quasi tutte le avventure della sua carriera.

    Domenichini ha cominciato a fare il secondo di Spalletti addirittura a Empoli, alla fine degli anni novanta, prima nelle giovanili e poi in prima squadra. E lo ha seguito alla Sampdoria, al Venezia, quindi alla Roma, allo Zenit, ancora alla Roma, all’Inter, al Napoli, in Nazionale e infine alla Juventus.

    Per la prima volta da quando Spalletti è alla Juventus, toccherà a lui indossare i panni dell’allenatore capo: l’ex ct non era mai stato squalificato dall’inizio della propria avventura a Torino.

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