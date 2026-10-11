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Lelio Donato

Spalletti espulso nel finale di Cagliari-Juventus: cosa è successo con Pisacane, i motivi dello scontro

Serie A
Cagliari vs Juventus
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Juventus

Dopo una partita ad altissima tensione Luciano Spalletti è stato espulso in seguito ad uno scontro col collega Fabio Pisacane. Ma cosa è successo tra gli allenatori di Juventus e Cagliari?

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Cagliari-Juventus si è conclusa con due cartellini rossi.

Al termine di una gara ad altissima tensione, terminata in parità sul risultato di 1-1, sono stati i due allenatori che si sono scontrati subito dopo il fischio finale.

Ma cosa è accaduto tra Luciano Spalletti e Fabio Pisacane? I motivi della doppia espulsione dopo Cagliari-Juventus.

  • DOPPIO ROSSO DOPO CAGLIARI-JUVENTUS

    Al termine di Cagliari-Juventus, nel momento dei consueti saluti post partita, si è acceso un battibecco tra Luciano Spalletti e Fabio Pisacane.

    I due sono stati poi divisi da alcuni membri dei rispettivi staff, ma l'arbitro Marcenaro si è avvicinato ad entrambi estraendo due cartellini rossi.

  • TENSIONE PRIMA DELL'INTERVALLO

    Già nel primo tempo peraltro Luciano Spalletti era apparso molto nervoso prendendosela soprattutto con Yerri Mina.

    L'allenatore della Juventus ha accusato il difensore colombiano di continue provocazioni nei confronti dei suoi giocatori e, dopo avere segnalato la cosa più volte al quarto ufficiale, ha atteso Mina nel tunnel per rimproverarlo.

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  • LA SPIEGAZIONE DI SPALLETTI

    Spalletti, intervistato da 'DAZN' dopo la partita, ha sorvolato su quanto accaduto con Pisacane.

    "Io gli ho detto che sono bravi, giocano bene e sanno anche perdere tempo. Lui mi ha chiesto cosa volesse dire perdere tempo e l'arbitro ci ha buttato fuori. Nulla di particolare, tutto normale" ha tagliato corto l'allenatore della Juventus.

    Mentre su Yerri Mina il tecnico bianconero spiega: "Cosa è successo? Come l'anno scorso, ci porta un po' in giro con i suoi atteggiamenti da giocatore forte. Ogni tanto bisogna essere tutelati".

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  • COSA HA DETTO PISACANE

    "Poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace. Mister Spalletti già ieri ha dato l'impressione di essere preoccupato e questo ci rende giustizia, rende giustizia ai ragazzi. Vedere quello che è successo alla fine del primo tempo non è piacevole.

    Se succede che alla sesta giornata la Juventus è preoccupata che non può vincere a Cagliari vuol dire che siamo stati sulla strada giusta. Sicuramente hanno meritato il pareggio e potevano anche vincere" ha dichiarato invece Pisacane sulla lite con Spalletti.

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