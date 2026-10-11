Spalletti espulso nel finale di Cagliari-Juventus: cosa è successo con Pisacane, i motivi dello scontro

"Poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace. Mister Spalletti già ieri ha dato l'impressione di essere preoccupato e questo ci rende giustizia, rende giustizia ai ragazzi. Vedere quello che è successo alla fine del primo tempo non è piacevole.

Se succede che alla sesta giornata la Juventus è preoccupata che non può vincere a Cagliari vuol dire che siamo stati sulla strada giusta. Sicuramente hanno meritato il pareggio e potevano anche vincere" ha dichiarato invece Pisacane sulla lite con Spalletti.