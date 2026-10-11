Spalletti espulso nel finale di Cagliari-Juventus: cosa è successo con Pisacane, i motivi dello scontro

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Cagliari-Juventus si è conclusa con due cartellini rossi.
Al termine di una gara ad altissima tensione, terminata in parità sul risultato di 1-1, sono stati i due allenatori che si sono scontrati subito dopo il fischio finale.
Ma cosa è accaduto tra Luciano Spalletti e Fabio Pisacane? I motivi della doppia espulsione dopo Cagliari-Juventus.