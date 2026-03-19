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Leonardo Spinazzola NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per Spalletti

Affondo della Juventus per Leonardo Spinazzola, i cui discorsi col Napoli relativi al rinnovo non sono ancora decollati: per l'esterno, in bianconero, si tratterebbe di un ritorno.

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Leonardo Spinazzola nel mirino della Juventus.

Lo fa sapere Sky, secondo cui l'esterno di proprietà del Napoli è oggetto di mire che potrebbero - in estate - sancire un inatteso matrimonio bis con la Signora.

Perché la Juve (ri)vuole Spinazzola? Qual è la situazione?

  • PERCHÉ LA JUVENTUS (RI)VUOLE SPINAZZOLA

    Alla base dell'interesse dei bianconeri per Spinazzola, sono presenti due fattori chiave: uno riguarda il contratto col Napoli, mentre l'altro è rappresentato dalla duttilità tattica del calciatore, in grado di ricoprire più ruoli.

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  • QUANDO SCADE IL CONTRATTO DI SPINAZZOLA COL NAPOLI?

    Spinazzola è in scadenza col Napoli al 30 giugno di quest'anno, dunque tra poco più di 3 mesi: al momento il discorso relativo al rinnovo con gli azzurri non è decollato, seppur le parti siano in trattativa per tentare di raggiungere un accordo.

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  • L'OFFERTA DI RINNOVO DEL NAPOLI

    Il club di Aurelio De Laurentiis, sempre stando a quanto riporta Sky, avrebbe offerto a Spinazzola un nuovo contratto di un anno (2027) con opzione utile a prolungare l'intesa di un'ulteriore stagione.

  • LA PROPOSTA DELLA JUVE

    Di contro, la Juve, per convincere Leo a riabbracciare Madama avrebbe messo sul piatto una proposta biennale secca, con scadenza prevista dunque nel 2028. Formula, questa, che sembrerebbe trovare i favori dell'entourage del ragazzo.

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  • IL FEELING CON NAPOLI

    A giocare in favore degli azzurri, però, è la sintonia scattata tra Spinazzola e l'ambiente partenopeo: l'esterno a Napoli si trova più che bene e - come trapela - avrebbe dato priorità alla permanenza.

  • SPINAZZOLA-JUVE: UN'OCCASIONE… TATTICA

    Sullo sfondo resta però vivo l'affondo della Juventus, che ha individuato in Spinazzola un'occasione a zero che sa di colpo: per il calcio di Luciano Spalletti, in procinto di rinnovare coi piemontesi, parliamo di un profilo perfetto.

    Sia in caso di difesa a 3 che con una linea a 4, l'umbro rappresenterebbe una risorsa preziosissima: quinto, terzino o ala, in ogni scenario impiegabile sia a destra che a sinistra. Meglio di così…

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  • SPINAZZOLA ALLA JUVE? NESSUN VANTAGGIO PER LE LISTE

    Doveroso, infine, un passaggio riguardante però all'eventuale 'convenienza' da parte della Juve di riabbracciare Spinazzola nell'ottica della compilazione delle liste: cresciuto nel vivaio bianconero tra il 2010 e il 2012, Leo non vi ha giocato per 3 stagioni intere tra i 15 ed i 21 anni e dunque in tal senso non rappresenterebbe un vantaggio.

    Il laterale, che fu acquistato 17enne dal Siena, a 19 venne girato in prestito all'Empoli dando vita ad una girandola di esperienze a titolo temporaneo concluse col ritorno in Piemonte soltanto nel 2018/2019, unica tappa della carriera vissuta in prima squadra alla Vecchia Signora prima di passare a titolo definitivo alla Roma.

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