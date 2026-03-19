Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per Spalletti

Doveroso, infine, un passaggio riguardante però all'eventuale 'convenienza' da parte della Juve di riabbracciare Spinazzola nell'ottica della compilazione delle liste: cresciuto nel vivaio bianconero tra il 2010 e il 2012, Leo non vi ha giocato per 3 stagioni intere tra i 15 ed i 21 anni e dunque in tal senso non rappresenterebbe un vantaggio.
Il laterale, che fu acquistato 17enne dal Siena, a 19 venne girato in prestito all'Empoli dando vita ad una girandola di esperienze a titolo temporaneo concluse col ritorno in Piemonte soltanto nel 2018/2019, unica tappa della carriera vissuta in prima squadra alla Vecchia Signora prima di passare a titolo definitivo alla Roma.