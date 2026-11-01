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SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Marco Trombetta

Perché Hojlund e Rrahmani non giocano Juventus-Napoli: panchina o tribuna? Le scelte di Allegri

Serie A
Juventus vs Napoli
Fantacalcio
Juventus
Napoli

Hojlund e Rrahmani fuori dalla formazione titolare del Napoli contro la Juventus: i motivi dell'esclusione.

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Allegri lascia fuori Hojlund e Rrahmani dall'undici titolare del Napoli per la sfida contro la Juventus.

Saranno almeno in panchina? Le scelte di Allegri e chi li sostituisce.

  • TRIBUNA PER HOJLUND

    Un attacco febbrile ha costretto Hojlund a dare forfait contro la Juventus.

    L'attaccante danese non va neppure in panchina, seguirà la partita dalla tribuna dello Stadium.

  • PANCHINA PER RRAHMANI

    Febbre anche per Rrahmani, che però a differenza di Hojlund resta comunque a disposizione.

    Il difensore kosovaro siede in panchina e potrebbe eventualmente anche entrare se ci fosse bisogno di lui.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI HOJLUND E RRAHMANI

    Allegri ha scelto Lucca e non Giovane per sostituire Hojlund in attacco con Politano e Lang.

    C'è invece Marianucci al posto di Rrahmani al centro della difesa in coppia con Marin.

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