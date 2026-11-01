Perché Hojlund e Rrahmani non giocano Juventus-Napoli: panchina o tribuna? Le scelte di Allegri

Allegri lascia fuori Hojlund e Rrahmani dall'undici titolare del Napoli per la sfida contro la Juventus.
Saranno almeno in panchina? Le scelte di Allegri e chi li sostituisce.
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✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.
✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.
✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).
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✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.
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Allegri lascia fuori Hojlund e Rrahmani dall'undici titolare del Napoli per la sfida contro la Juventus.
Saranno almeno in panchina? Le scelte di Allegri e chi li sostituisce.
Un attacco febbrile ha costretto Hojlund a dare forfait contro la Juventus.
L'attaccante danese non va neppure in panchina, seguirà la partita dalla tribuna dello Stadium.
Febbre anche per Rrahmani, che però a differenza di Hojlund resta comunque a disposizione.
Il difensore kosovaro siede in panchina e potrebbe eventualmente anche entrare se ci fosse bisogno di lui.
Allegri ha scelto Lucca e non Giovane per sostituire Hojlund in attacco con Politano e Lang.
C'è invece Marianucci al posto di Rrahmani al centro della difesa in coppia con Marin.
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