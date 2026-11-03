Perché c'è il minuto di silenzio prima di Manchester United-Roma e Feyenoord-Inter in Champions League

Particolarmente colpito dal dramma della morte di Jesus De Miguel del Tenerife è ovviamente il calcio spagnolo.

Per questo motivo, in segno di lutto, la RFEF ha disposto il rinvio di tutte le partite di Coppa del Re che avrebbero dovuto giocarsi martedì 3 novembre e che saranno riprogrammate in un'altra data.