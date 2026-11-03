Perché c'è il minuto di silenzio prima di Manchester United-Roma e Feyenoord-Inter in Champions League

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Il mondo del calcio nella giornata di martedì 3 novembre è stato scosso dalla morte di Jesus De Miguel.
Una notizia drammatica che ha ovviamente sconvolto tutti anche per le circostanze in cui è arrivata, ovvero in seguito ad un violento contrasto di gioco durante una partita.
Immediato il cordoglio espresso nei confronti della famiglia del calciatore e del club in cui militava, il Tenerife.
Così come immediata è stata la decisione dell'UEFA di rendere omaggio alla memoria di Jesus De Miguel sui campi di tutta Europa.