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Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

Perché c'è il minuto di silenzio prima di Manchester United-Roma e Feyenoord-Inter in Champions League

Champions League
Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Manchester United vs Roma
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Roma

Prima di tutte le partite di Champions League sia martedì che mercoledì sera viene osservato un minuto di silenzio. La decisione dell'UEFA immediata dopo la tragedia di Tenerife-Andorra.

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Il mondo del calcio nella giornata di martedì 3 novembre è stato scosso dalla morte di Jesus De Miguel.

Una notizia drammatica che ha ovviamente sconvolto tutti anche per le circostanze in cui è arrivata, ovvero in seguito ad un violento contrasto di gioco durante una partita.

Immediato il cordoglio espresso nei confronti della famiglia del calciatore e del club in cui militava, il Tenerife.

Così come immediata è stata la decisione dell'UEFA di rendere omaggio alla memoria di Jesus De Miguel sui campi di tutta Europa.

  • LA MORTE DI JESUS DE MIGUEL

    Jesus De Miguel è morto a 30 anni in seguito ad un violento scontro di gioco avvenuto durante i minuti di recupero di Tenerife-Andorra, gara della Segunda Division spagnola, l'equivalente della Serie B.

    L'attaccante del Tenerife, lanciato nella metà campo avversaria, è stato travolto dal portiere della squadra ospite Owono con un intervento a dir poco pericoloso.

    Owono è stato immediatamente espulso dall'arbitro ma a preoccupare sono state le condizioni di De Miguel, apparse subito molto gravi.

    La partita è stata sospesa mentre il giocatore è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove purtroppo è deceduto poche ore dopo.

  • IL MINUTO DI SILENZIO IN CHAMPIONS LEAGUE

    In seguito alle tragiche notizie arrivate nella mattinata di martedì 3 novembre da Tenerife, l'UEFA ha disposto un minuto di silenzio da osservare su tutti i campi prima delle gare di questa settimana.

    Il minuto di silenzio in memoria di Jesus De Miguel verrà quindi osservato anche prima di tutte le partite europee delle italiane ovvero Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma, Porto-Napoli e Lens-Como in Champions League.

    Ma anche giovedì in Milan-Ferencvaros e AZ-Juventus di Europa League, oltre che in Atalanta-Kairat Almaty di Conference League.

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  • RINVIATA LA COPPA DEL RE

    Particolarmente colpito dal dramma della morte di Jesus De Miguel del Tenerife è ovviamente il calcio spagnolo.

    Per questo motivo, in segno di lutto, la RFEF ha disposto il rinvio di tutte le partite di Coppa del Re che avrebbero dovuto giocarsi martedì 3 novembre e che saranno riprogrammate in un'altra data.

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